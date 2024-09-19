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林舒語記憶卡爆了「1萬部旅行影片全消失」！　難過吐無奈：好不懂3C

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享近況，最近她就發文透露，攝影機的記憶卡突然沒有原因的爆了，導致裡面的1萬部影片都全數消失。為此，她無奈表示：「我真的好不懂3C，就是個隨時會離開我的困難世界。」

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

林舒語表示，當她試圖傳送影片至其他設備時，突然接到訊息稱記憶卡與設備不兼容，之後無論她嘗試何種方式，都無法讀取記憶卡中的影片。她透露，記憶卡內儲存1萬部旅行影片還沒傳到手機，包含她曾前往東京、大阪和越南的旅程，以及近半年間的各種小旅行記錄。

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▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語）

▲林舒語透露攝影機記憶卡壞了。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

林舒語透露，這些影片紀錄許多珍貴回憶，同時也抱怨記憶卡的突然失效讓她感到極度沮喪和無助，她甚至在確定無法找回影片的當晚失眠至凌晨4點。在經歷難過的情緒後，林舒語試圖以積極的態度看待這件事，她在文中寫道：「就讓它去吧，回憶再拍就有。」

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

然而，隨著晚上來臨，林舒語坦言自己又突然感到一陣傷心，對於數位設備的不可靠性感到困惑和失望。最後，她在文末透露，連中秋節期間的快樂時光，也因為記憶卡的損壞而無法儲存讀取。為此，貼文曝光後，湧入不少人留言安慰她，「我懂，最後還是慢慢遺忘了」、「沒關係，這些美好回憶都在心中」，同時也有好心的網友提出解決方法，建議她可以找3C達人協助，或是把機器送回原廠維修。

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