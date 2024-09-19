ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

名模郭源元談被me too　相信司法會站在正義的一方

記者葉文正／台北報導

郭源元今出席好丘「山茶花可頌」記者會分享近況，她表示目前有拍幾部戲但還沒上，明年也想繼續朝戲劇發展，希望能出演穿越時空相關的劇本；聊及me too事件，她坦言前陣子看到相關新聞時，情緒還是會有所波動，但仍相信司法會站在正義的一方。

▲郭源元今日出席活動。（圖／讀者提供）

▲郭源元今日出席活動。（圖／讀者提供）

郭源元在去年me too運動時發文指控「黑人」陳建州性騷擾，希望能替吹哨者大牙發聲，也因此接下婦女救援基金會公益代言人，一同推廣「數位身體隱私權」的重要，近期還想把基金會推出的繪本《紅線奇蹟》推廣至校園，目前也有積極聯繫各國小，希望能在教室裡放書、設專區，傳遞如何防範數位性暴力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭源元今日出席活動。（圖／讀者提供）

▲郭源元有不少戲劇演出。（圖／讀者提供）

NONO、黃子佼等因me too事件而被告的藝人，官司持續進行中，每當開庭就會登上新聞版面，郭源元坦言每次看到該內容，情緒波動是一定的，但仍會相信司法與正義站在同一陣線，「雖然有情緒發生，但不要情緒性發言，要把這份情緒利用在發展教育。」

me too事件過後，郭源元不時會收到受害者私訊，也因而成為他們的樹洞，由於本身就對這方面有所研究和接觸，所以會分享相關展覽、活動，讓他們熟悉能傾訴的管道。對於成為樹洞，她坦言不太會影響身心，反而是獲得更多的良善。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郭源元, 黑人, 陳建州

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光
  2. 葉珂曝聊天紀錄喊「莫名其妙」　黃曉明霸氣一肩扛：你別做我來做
  3. 簡沛恩奔5生日大禮開全新節目　跟美鳳姊同床被笑壓力過大
  4. 歐陽妮妮懷孕…好友王子早知情！　「缺席寶寶性別趴」原因曝光
  5. T-ara芝妍與老公「2度爆婚姻玩完」　韓媒揭「真實現況」：沒離婚
  6. 壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍
  7. 名模郭源元談被me too　相信司法會站在正義的一方
  8. 本土劇女神「消失螢光幕1年」露面　韓瑜曝曬拍戲…真實膚況曝光
  9. 「沒有台灣就沒有郭富城」　天王感性告白：對我的愛從沒忘記
  10. 宋燕旻罹遺傳病「起初以為恐慌症」服藥4年！　宣佈擺脫藥物曝歷程

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366