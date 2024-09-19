名模郭源元談被me too　相信司法會站在正義的一方

記者葉文正／台北報導

郭源元今出席好丘「山茶花可頌」記者會分享近況，她表示目前有拍幾部戲但還沒上，明年也想繼續朝戲劇發展，希望能出演穿越時空相關的劇本；聊及me too事件，她坦言前陣子看到相關新聞時，情緒還是會有所波動，但仍相信司法會站在正義的一方。

▲郭源元今日出席活動。（圖／讀者提供）

郭源元在去年me too運動時發文指控「黑人」陳建州性騷擾，希望能替吹哨者大牙發聲，也因此接下婦女救援基金會公益代言人，一同推廣「數位身體隱私權」的重要，近期還想把基金會推出的繪本《紅線奇蹟》推廣至校園，目前也有積極聯繫各國小，希望能在教室裡放書、設專區，傳遞如何防範數位性暴力。

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▲郭源元有不少戲劇演出。（圖／讀者提供）

NONO、黃子佼等因me too事件而被告的藝人，官司持續進行中，每當開庭就會登上新聞版面，郭源元坦言每次看到該內容，情緒波動是一定的，但仍會相信司法與正義站在同一陣線，「雖然有情緒發生，但不要情緒性發言，要把這份情緒利用在發展教育。」

me too事件過後，郭源元不時會收到受害者私訊，也因而成為他們的樹洞，由於本身就對這方面有所研究和接觸，所以會分享相關展覽、活動，讓他們熟悉能傾訴的管道。對於成為樹洞，她坦言不太會影響身心，反而是獲得更多的良善。