柯有倫氣炸「丟女兒獨自在房間哭」！　冷靜完懊悔：不知道自己在幹嘛

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐15》來賓邀請到的是男星柯有倫，以歌手出道的他，近年來多方發展到綜藝、戲劇領域，並在2018年步入婚姻成為人夫，現在也成為一位4歲女兒的爸爸。在拜訪前夕柯有倫相當期待，表示因為自己與受訪家庭的年齡相近，相當期待能與他們交流、學習育兒經驗，他笑稱：「很想去學習他們的育兒經驗，也讓自己看有什麼不足的地方，可以再補足一點，因為我自己其實遇到蠻多的挫折的，哈哈！」

▲柯有倫擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）



在育兒的道路上，柯有倫也遭遇到許多的挫折，他分享女兒在3歲的時候，曾有一次把給他氣炸了。那次女兒鬧脾氣久久無法平復，讓柯有倫束手無策，只好把她丟到房間一直哭。雖然最後女兒成功冷靜下來，但柯有倫認為當時自己的作法相當NG，他表示：「當時氣到跟她無法溝通，只好把她丟到房間裡讓她自己哭完、自己冷靜，但她當時也才3歲而已，「現在講到就覺得不知道自己到底在幹嘛，怎麼會一個40幾歲的年紀，照顧小朋友還做出這樣的舉動？」

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受訪家庭便給他一個建議，只要遇到孩子開始不可理喻時，就先沉默讓他們察覺大人情緒的變化，柯有倫一聽馬上開心表示這招要學起來！

▲柯有倫分享育兒挫折。（圖／公視提供）



柯有倫因為工作忙碌的關係，導致陪伴家人的時間很有限，坦言自己到現在都還在摸索工作跟家庭之間的平衡。他發覺自從有了孩子以後，跟太太的甜蜜時光大幅縮減，以前常常會有的電影約會，現在可能兩個月才會看一次電影，他表示：「我現在抱女兒的時間比抱太太得多太多，有時候會感覺好像太太不需要，但剛剛聽到受訪家庭分享，也提醒了我媽媽需要的其實是更多、更高質量的陪伴。」