小孟老師／9月21日星座運勢　水瓶周六穿粉色出去玩！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：提升職業價值
感情：心心相印愛情
財運：創業成功收益
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：建立積極文化
感情：拉近彼此距離
財運：獲得風險回報
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：靈活調整策略
感情：邂逅機會提高
財運：掌握貨幣匯率
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：發展個人品牌
感情：單身適合約會
財運：尋找新興市場
幸運色：绿色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：積極追求成長
感情：戀情備受關注
財運：理性評估收益
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：避免誤解衝突
感情：迎接愛情幸福
財運：掌握內幕消息
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：水瓶
【水象星座】
工作：積極打拼工作
感情：擁抱得到抒解
財運：出售商品獲利
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：解決同事衝突
感情：得到伴侶關心
財運：適應經濟變動
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天秤
工作：自我管理時間
感情：向外遇見桃花
財運：理財專家指導
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：牡羊
【火象星座】
工作：規劃長遠目標
感情：表達愛慕之情
財運：提高財務素養
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：精進溝通技巧
感情：伴侶貼心付出
財運：購買價值股票
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：維護職場和諧
感情：單身豔遇機會
財運：多元投資策略
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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