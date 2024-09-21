ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／9月21日星座運勢　水瓶周六穿粉色出去玩！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提升職業價值
感情：心心相印愛情
財運：創業成功收益
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：建立積極文化
感情：拉近彼此距離
財運：獲得風險回報
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯

天秤座

工作：靈活調整策略
感情：邂逅機會提高
財運：掌握貨幣匯率
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：發展個人品牌
感情：單身適合約會
財運：尋找新興市場
幸運色：绿色
貴人：天蠍
小人：雙子

金牛座

工作：積極追求成長
感情：戀情備受關注
財運：理性評估收益
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手

處女座

工作：避免誤解衝突
感情：迎接愛情幸福
財運：掌握內幕消息
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：積極打拼工作
感情：擁抱得到抒解
財運：出售商品獲利
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：處女

天蠍座

工作：解決同事衝突
感情：得到伴侶關心
財運：適應經濟變動
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天秤

雙魚座

工作：自我管理時間
感情：向外遇見桃花
財運：理財專家指導
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：規劃長遠目標
感情：表達愛慕之情
財運：提高財務素養
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：金牛

獅子座

工作：精進溝通技巧
感情：伴侶貼心付出
財運：購買價值股票
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天蠍

射手座

工作：維護職場和諧
感情：單身豔遇機會
財運：多元投資策略
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

YTR安森車禍重創後14天現況好轉！　友人喜曝：進步很大

YTR安森車禍重創後14天現況好轉！　友人喜曝：進步很大

陳喬恩婚禮倒數2天…賓客名單曝光！　七朵花合體當伴娘

陳喬恩婚禮倒數2天…賓客名單曝光！　七朵花合體當伴娘

劉德華演唱會無預警宣布「加開2區門票」！　第二輪抽選時間曝光

劉德華演唱會無預警宣布「加開2區門票」！　第二輪抽選時間曝光

歐陽妮妮「孕肚1特徵」露餡！網瘋猜：是男寶寶　懷孕狀態美到驚人

歐陽妮妮「孕肚1特徵」露餡！網瘋猜：是男寶寶　懷孕狀態美到驚人

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

趙露思帶2愛犬飛米蘭　愛狗人士轟「把狗當時尚道具」真相反轉

趙露思帶2愛犬飛米蘭　愛狗人士轟「把狗當時尚道具」真相反轉

反骨新正妹成員「撞臉邵雨薇」！　登場飄仙氣電暈粉絲：短髮超頂

反骨新正妹成員「撞臉邵雨薇」！　登場飄仙氣電暈粉絲：短髮超頂

死刑釋憲出爐！白冰冰重申反廢死　批大法官：別人的孩子死不完

死刑釋憲出爐！白冰冰重申反廢死　批大法官：別人的孩子死不完

真人版《航海王》喬巴曝光了！「毛絨絨Q萌背影」5秒爆擊眾粉絲

真人版《航海王》喬巴曝光了！「毛絨絨Q萌背影」5秒爆擊眾粉絲

舒淇親發聲更正年齡「不知為何又被改」　心疼公司挨罵：得幫他們澄清

舒淇親發聲更正年齡「不知為何又被改」　心疼公司挨罵：得幫他們澄清

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

YTR安森車禍重創後14天現況好轉！　友人喜曝：進步很大

陳喬恩婚禮倒數2天…賓客名單曝光！　七朵花合體當伴娘

劉德華演唱會無預警宣布「加開2區門票」！　第二輪抽選時間曝光

歐陽妮妮「孕肚1特徵」露餡！網瘋猜：是男寶寶　懷孕狀態美到驚人

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

趙露思帶2愛犬飛米蘭　愛狗人士轟「把狗當時尚道具」真相反轉

反骨新正妹成員「撞臉邵雨薇」！　登場飄仙氣電暈粉絲：短髮超頂

死刑釋憲出爐！白冰冰重申反廢死　批大法官：別人的孩子死不完

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《吐司男之吻》李康宜突消失10年「爆已婚」！　友人現身揭她現況
  2. 馬斯克願望成真！　南韓射擊女將爆紅「真的要演殺手了」
  3. 歐陽妮妮「孕肚1特徵」露餡！網瘋猜：是男寶寶　懷孕狀態美到驚人
  4. 馬斯克願望成真！韓冷面女射擊手「確定出演殺手」　合作超夯女星
  5. 「小調歌后」聲帶囊腫　大走音演唱會後偷哭
  6. 小孟老師／9月21日星座運勢　水瓶周六穿粉色出去玩！
  7. 劉德華演唱會無預警宣布「加開2區門票」！　第二輪抽選時間曝光
  8. 真人版《航海王》喬巴曝光了！「毛絨絨Q萌背影」5秒爆擊眾粉絲
  9. YTR安森車禍重創後14天現況好轉！　友人喜曝：進步很大
  10. 舒淇親發聲更正年齡「不知為何又被改」　心疼公司挨罵：得幫他們澄清

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366