柯震東宣布增肥「減少跟大家拍照」！　發聲吐無奈：我也不想

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東出道13年累積多部作品，今年更憑著電視劇《不夠善良的我們》，首度入圍第59屆金鐘獎迷你劇集最佳男配角。平時他常透過社群與粉絲互動，大方分享私下生活，不過今（18）日卻在Threads發文透露，自己將實施增肥計畫，因此接下來可能會減少在路上與粉絲合照的次數，同時也坦言，「我也不想要」。貼文一出，立即掀起討論。

▲柯震東會在社群與粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



柯震東在文中表達對粉絲的歉意，希望大家能夠理解和支持他這次的決定。他的這項改變，似乎是為了拍戲的角色或個人健康而做出的考量，這也讓外界對他未來的動向充滿期待和好奇。最後，柯震東在文末俏皮地以「肥東」自稱，用輕鬆幽默的語氣，來緩和這個可能讓粉絲失望的計畫。

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▲柯震東透露將實施增肥計畫。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

為此，貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚表示期待，同時也紛紛留言問他增肥的背後原因，「增肥還是帥」、「胖了也好看」、「會不會肥到認不得你」。不過也有粉絲留言表示，不希望看到柯震東變胖，而他也親自回覆對方，並且大方坦承：「我也不想要……33歲很難瘦回來…」透露出他對外貌即將變化的焦慮心情。

▲柯震東回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）