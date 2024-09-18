黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃曉明在2022年和Angelababy離婚後，同年5月就傳出與網紅葉珂交往，雖然他沒有正面回應緋聞，但已數度被拍到和女方約會。黃曉明日前回老家過中秋節，沒想到竟意外扯出他已再婚娶葉珂，女方還在社群大曬鑽戒。

▲黃曉明和葉珂的緋聞已經傳了兩年。（圖／翻攝自微博／黃曉明、Kerr_official）

黃曉明17日在微博曬出帶兒子小海綿回家過中秋節的照片，寫下：「中秋有時間就一定要陪家人吃個飯，儀式感還是很重要的！」照片中，除了有他本人和兒子，還有黃爸爸、黃媽媽。

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▲黃曉明帶兒子回家過中秋。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

對此，有網友到葉珂的社群詢問：「妳是幫忙拍照的嗎？」結果有人回說：「怎麼可能讓她見家人。」一番話惹毛葉珂的助理和閨蜜，兩人都留言表示：「已婚，不在一起過節，難道跟你過節啊？」疑暗示葉珂已經嫁給黃曉明。

▲▼葉珂的助理和閨蜜回應網友留言。（圖／翻攝自微博）

此外，葉珂不久前也在社群曬出一顆鴿子蛋鑽戒，網友指出，該鑽戒至少有五克拉以上，至少要人民幣幾百萬，引發外界聯想該戒指可能是黃曉明送的婚戒。不過，黃曉明和葉珂對此都暫未做出回應。

▲葉珂曾曬鑽戒照。（圖／翻攝自微博）