諸羅搖滾音樂祭重磅回歸　10月12日麋先生壓軸演出

記者葉文正／台北報導

10月秋季最強指標音樂盛典「2024諸羅搖滾音樂祭」即將於10月12日、13日在嘉義市重磅回歸，28組超強卡司一連兩日，雙舞台馬拉松式搶麥於嘉義市文化創意產業園區熱鬧演出，從中午12點一路唱到晚間10點，全程免費入場！

▲「2024諸羅搖滾音樂祭」即將於10月12日、13日在嘉義市舉行，等阮回來(左起)、嘉義市長黃敏惠與宋德鶴。（圖／三立提供）

主辦單位嘉義市政府文化局於今(18)日舉辦記者會，嘉義市長黃敏惠除公佈糜先生MIXER、血肉果汁機等27組國內優秀的演出團隊外，更特別揭曉香港樂團凡枯獨家參演「2024嘉義市諸羅搖滾音樂祭」的驚喜訊息，也邀請全國樂迷朋友趕緊搶購嘉義住宿、交通票，10月12日、13日一起回「嘉」！

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▲「2024諸羅搖滾音樂祭」即將於10月12日、13日在嘉義市舉行。（圖／三立提供）

為期兩天的諸羅搖滾音樂祭今(18)日舉辦記者會，特別邀請參演團隊「等阮返來」及宋德鶴IronHorn帶來精彩溫暖的演出，為即將登場的活動進行暖場，記者會現場發佈卡司名單，10月12日將由金曲獎樂團麋先生MIXER壓軸，集結香港樂團-凡枯Faan Fu、南西肯恩、公館青少年、阿橘Ahh G、SABRINA胡恂舞、眠氣Hypersomnia、男子漢樂團、碎紙花、工口紳士、Tickle Tickle癢癢等樂團熱力演出；10月13日也將由超人氣金曲重金屬樂團血肉果汁機擔任壓軸，邀請餵飽豬、固定客、SHOOTUP、等阮返來、步行者、宋德鶴、DIZLIKE、時不我予、Traveller 旅人、無先生等樂團輪番上陣。

▲等阮回來。（圖／三立提供）

市長黃敏惠在記者會上也宣佈此次音樂祭亮點，今年獨家邀請香港樂團-凡枯Faan Fu來嘉義參演諸羅搖滾，凡枯Faan Fu樂團由前香港指標樂團-秋紅團員重新組建，並由拿過亞洲熱音大賞的冠軍成員打造而成，2020推出後即獲得亞洲重型音樂雜誌與各樂評點名「新世紀最需要期待的亞洲勁旅」、「香港全明星隊伍誕生」，超驚喜的演出內容也將在10月12日與樂迷朋友一起狂歡！

文化局局長謝育哲也表示，去年音樂祭首次更名為「諸羅搖滾」並與專業節目製作單位合作，除了邀請的演出團隊都是獨立音樂界的人氣樂團外，更創下了雙日十萬人次的歷史紀錄。

而嘉義市一直以來都是人文藝術之都，嘉義市一直致力於在地文化的發展和獨立音樂的推廣，所以今年「諸羅搖滾」除了邀請全台音樂節最具人氣的獨立音樂卡司以外，也舉辦了樂團徵選活動，全國有破百組樂團報名，在專業音樂製作評審評選後，選出前六名優秀的團隊來參加演出，嘉義市政府希望在將「諸羅搖滾」打造成全國指標性的音樂祭的同時，也能選出具有潛力的好聲音，更希望能提供獨立音樂樂團一個優質的演出舞台。

而除了精彩的舞台演出之外，現場也將設有音樂祭限定的質感市集，販售各式文青小攤及美食市集，帶給大家視覺、聽覺及味覺的多元感官饗宴，也呼籲樂迷朋友，嘉義市文化創意產業園區全面禁菸，建議大家可以盡情享受美食與市集氛圍，歡迎樂迷朋友一同前來享樂。而文創園區交通便利請多利用大眾交通工具前往。「諸羅搖滾」音樂祭活動期間，也將在三立YouTube頻道進行即時實況轉播，無法到場的民眾也能同步享受此次搖滾盛典。超多活動精彩內容將陸續公布，更多詳情請至：嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www.facebook.com/WECHIAYI