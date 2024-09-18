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汪建民住進醫院治療中　顧婕曝他最新近況

記者葉文正／台北報導

藝人顧婕罹患直腸癌四期，最近有不少節目找她上節目，還建議她找主治醫師北醫副院長一起出席，但她說遭到魏醫師拒絕。而她也提到藝人好友汪建民目前仍接受治療中，但手機訊息都是好友代回，讓她有點擔心。

▲▼顧婕仙台之旅記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲顧婕10月還要去土耳其 。（圖／記者黃克翔攝）

顧婕提到，最近到中山醫院作斷層掃描，核磁照影，也進行電場治療，在肚子插很多支針，感覺刺刺麻麻痛痛的，一次要三千，醫生建議她一周要做三次，兩周要抽血一次，但她還沒決定要何時要回北醫燒掉水泡，她說：「主治醫師不願意跟我一起上通告，他說我是不聽話的病人，我開刀前癌症指數是28.60，出院後降到21，接著降到7點多，標準值是4.7，我現在剩4.3，電場治療可能會做到水泡不見，或是癌細胞指數到0才不做，我希望可以活動到百歲，但能多活20年就很開心了。」

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▲▼顧婕仙台之旅記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲顧婕被說是不聽話的病人。（圖／記者黃克翔攝）

她說透過自然療法醫師，他現在吃靈芝，牛樟芝等等有機食品，也做有氧運動跟瑜珈，體力已經恢復到手術前，目前精力充沛，「我會一直用輔助療法，繼續電場治療，把水腫情況改善，我懷疑我的腎就是吃太多藥，所以我腳才會水腫。」

▲汪建民化療副作用多，且因脖子開刀導致脖子轉動角度有限。（圖／年代提供）

▲汪建民仍治療中。（圖／年代提供）

她也提到，「汪建民說我很樂觀，要學習我的精神，讓他有更大的動力治療，朋友的蔬菜湯、玄米茶等，也希望能夠無償給汪建民用，但他們還沒有直接接觸，我也祝他中秋節快樂，但都是朋友幫他代回訊息。」

顧婕說10月還要去土耳其10天，打算要買輪椅帶過去，也買好拐杖，萬一太累，就會在遊覽車上看景點就好。

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