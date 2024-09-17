龔言脩身體出狀況「遭警告恐罹患鼻咽癌」！　重度缺氧急開刀...認生活改變

記者孟育民／台北報導

龔言脩推出雙單曲EP《惱羞成愛》，近日為了宣傳錄製Podcast節目《機長來點果汁吧》，接受主持人DJ諾曼、莉莉安訪問，談到健康狀況，他坦言先前罹患睡眠呼吸中止症，因此做了扁桃腺及懸雍垂手術，甚至還檢查出有高機率罹患鼻咽癌的風險，因此現在每3個月都得回診追蹤。

▲龔言脩（中間）接受諾曼（左）和莉莉安（右）訪問。（圖／諾曼提供）



龔言脩患睡眠呼吸中止症，表示先前都沒徵兆，只感覺唱歌發聲時很卡，做了檢查才發現健康出狀況，報告出來已經到重度缺氧的程度，「我戴了超多儀器測試，發現平均一小時有119秒是沒有在呼吸的，醫生就說可能血氧低，罹癌的機率又更高，我就想說趕快處理掉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲龔言脩先前身體出狀況。（圖／諾曼提供）

龔言脩做了切除扁桃腺及懸雍垂手術，主持人諾曼問「有影響生活嗎」，他則說：「如果生活上，我以前吃東西是不嚼的，可能飯麵咬兩口就直接吞，現在會發現食物會往鼻子跑，我上次錄完節目才知道，原來我不能去潛水，因為擋的東西不見了。」不僅如此，他說自己聲線也有改變，需要改變唱法，不然就會破音，讓他自嘲「現在是全新的喉嚨」。

▲龔言脩。（圖／艾慕影藝提供）

龔言脩2017年參加選秀《Fighting吧！天團》以A-Team成員正式出道，之後還簽給五堅情小賴，如今兩人結束合約，經歷一段摸索自我的過程，他重新出發推出新作品，提及新歌〈惱羞成愛〉，他有感地說：「就是在檢討過去的一段關係的狀態，檢視當時自己的樣子，去看自己想要什麼，每一個人的解讀都會有自己的想法，但都是為了自己，所以這張EP也跟以前落差很大。」