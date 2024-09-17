麋先生演唱會倒數4天　週操30小時迎戰小巨蛋

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生將於本週六首次登上台北小巨蛋，距離演出僅剩4天，麋先生一週排練超過30小時，並表示此次小巨蛋的歌單超過30首歌曲，打算唱好唱滿、嗨翻小巨蛋，他們也邀請家人北上見證攻蛋時刻，演出過後再帶家人補過節，熱愛烤肉的吉他手喆安更表示：「演唱會後第一件事就是要『補烤』，烤肉對我來說是中秋節的一種儀式感！」

▲麋先生攻蛋倒數四天，在排練度過中秋。（圖／相信音樂提供）

「馬戲團運動 CircUs世界巡迴演唱會」台北場開賣即秒殺，門票一票難求。麋先生此次演出將是成團以來規模最大的一次專場演唱會，團員們都投入了前所未有的心血，並將多首歌曲融入馬戲團元素，希望能讓觀眾徹底沉浸在麋先生打造的熱鬧嘉年華中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了精心籌備表演內容，團員們也各自鍛鍊肌肉維持好體力，貝斯手以諾為了要適應全新設計的環狀舞台，開始養成慢跑的習慣，確保自己在演出時可以盡情發揮；而喆安則是天天吃健康餐，讓身體保持最佳狀態，全力迎接小巨蛋的挑戰。

▲麋先生本週六將首度攻蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

主唱聖皓表示，首次挑戰萬人場地的專場演唱會，一定會是很不一樣的感受，台下一萬名觀眾給予的熱情會是更加強烈的，除了要讓自己的身體和精神狀態準備好接收一切，其餘他保持平常心地說：「演唱會對我們來說是很好玩的事情，不會有太多餘的擔心，希望大家可以玩得盡興。」此外，演唱會當天場外將會販售各式演唱會周邊商品，並設置「CircUs! 紀念拍貼機」與「《萬人馬戲團之約》拍照亭」提供歌迷拍照留念。