Waterbomb延期還是看得到！GOT7有謙11月來台　生日願望搶先曝光

記者吳睿慈／台北報導

韓國男團GOT7成員有謙（YUGYEOM）長相帥氣又兼具183公分完美身高比例，他2023年8月曾來到台北舉辦個人演唱會，沒忘記與鳥寶寶（官方粉絲名稱）許下的承諾，時隔1年多再度來台，預計在11月22日重返Zepp New Taipei，他越洋點名「每次來台必吃鼎泰豐」，主辦單位「遠雄創藝」17日釋出售票資訊，提醒粉絲搶票當日記得設鬧鐘！

▲有謙11月22日來台見鳥寶寶。（圖／遠雄創藝提供）



有謙4月接受雜誌《BAZAAR Kore》採訪時，聊到與後輩團體TWS合作舞蹈挑戰的幕後秘辛，當時收到TWS送的簽名專輯，上面還有感謝字句，只是文字寫著「謝謝您為KPOP文化盡一份心力」，來自後輩過於敬重的謝意，他笑到失聲並委屈地喊著：「我很感謝那些話語，但彷彿我是被刻在石板上的偉人般，我還沒有年紀那麼大啦！」插曲令他哭笑不得。

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▲有謙透露每次來台必吃鼎泰豐。（圖／遠雄創藝提供）



他原定在9月來台參加Waterbomb，如今活動延期別難過，他即將於11月登台開唱，主辦單位「遠雄創藝」17日釋出售票資訊，票價分為一樓4780元、二樓4980元、二樓站區3780元，福利祭出簽名海報、觀看彩排、20人大合照、歡送以及限定小卡，門票於22日中午在拓元系統全面啟售。

值得一提的是，有謙將在11月17日迎來27歲生日，「2024 YUGYEOM TOUR TRUSTY」台北站巡演日期訂於11月22日，他越洋分享今年生日願望「希望所有我愛的人都能健康幸福」，時刻想著身邊親朋好友與粉絲。過去數度訪台，他點名必吃清單：「我一定會去鼎泰豐哈哈，因為實在是太好吃了！哈哈。」

▲▼有謙巡演台北站福利、票價公開。（圖／遠雄創藝提供）



巡演名稱為「TRUSTY」代表著可靠與信任的意涵，他向歌迷告白，「各位鳥寶寶，真的非常感謝你們讓我能夠做音樂和登上舞台，有了你們的支持，我會繼續勇往直前！」音樂上一路有歌迷陪伴，令他倍感安心。對於台灣粉絲的支持，他牢記在心：「每次來到台灣，我都會被你們熱情的愛所驚訝。」他展現最真摯的告白，「不管我身在何處，你們的愛我都不會忘記，始終放在心中。我會努力回報你們的愛，讓你們能夠感受到。」相約11月22日與鳥寶寶不見不散！