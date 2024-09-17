寇乃馨家中行李箱破百「收藏而不用」　還有房間專放KikiLala箱！

記者陳芊秀／綜合報導

「活動女王」寇乃馨多年稱霸活動主持，近年更成為直播天后，與黃國倫是演藝圈模範夫妻。她累積不凡身價，近日PO影片，分享家中收藏1、2百個行李箱，且部分是收藏而不用，更有一個房間專放KikiLala（雙子星）行李箱，坦言「我承認我是誇張了點……。」

▲寇乃馨分享家中近200個行李箱，有的買來收藏護貝而不用。（圖／翻攝自IG）

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寇乃馨行李箱多到分3個房間擺放，第一個房間是「收藏而不用」的行李箱區，並舉起知名品牌的行李箱說「這顏色誰捨得用啊」，接著介紹橘色、櫻花粉等限量色的行李箱，透露其中一個單價4、5萬，而她收藏行李箱會買來護貝，不會使用。第二個房間屬於KikiLala區，行李箱排了3排之多，第三個房間則是專門放會使用的行李箱，有些已經退出戰場無法再用的，則是拿來收納衣服。

▲寇乃馨專屬房間放收藏用行李箱。（圖／翻攝自IG）

▲寇乃馨另一個房間專門放KikiLala行李箱。（圖／翻攝自IG）



▲寇乃馨還有一個房間專放會使用的行李箱，廢棄的變收納箱。（圖／翻攝自IG）

此外，寇乃馨身為活動女王，擁有多件主持戰袍，而且穿過一次就不能再穿，也有衣櫃專門放訂做晚會禮服。

▲寇乃馨衣櫃專放主持戰袍。（圖／翻攝自IG）

寇乃馨的收藏讓網友直呼大開眼界！她在留言串寫下「收藏行李箱的好處是：可愛，能當收納箱，還好搬動」。有人問KikiLala行李箱幹嘛買這麼多？她說：「因為⋯我每一個箱子裡面都放滿了雙子星收藏品啊！想看開箱的朋友～請加追蹤留言哈。」網友輪番回應「你不講我還以為是行李箱廠商的庫存倉庫」、「太屌了，您同樣的行李箱其實買一個就好了，雙子星的買一堆」、「房間多到好扯可以放那麼多行李箱，然後最可怕的是，說不定有同樣一堆房間是拿來放吉他的」，對此她回答「你猜的是有可能的。」