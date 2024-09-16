YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber阿翰以模仿和自創角色走紅，2022年憑著影片「九天玄女」快速爆紅，更奪下熱門影片冠軍，影片中的搞笑台詞還因此受到大家爭相模仿，掀起不小熱潮。然而，最近卻有網友在Threads發文指出，中國大陸有網友抄襲該影片的內容，貼文曝光後再度受到外界討論，就連阿翰本人都現身留言表達個人看法，「實在很哭，給過。」

▲阿翰憑「九天玄女」影片爆紅。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

一名網友透過Threads分享一段中國大陸網紅抄襲「九天玄女」的影片畫面，同時也表示「阿翰自己可能沒想到，九天玄女會被拿來抄襲。」貼文曝光後，立即吸引不少網友按讚，同時也紛紛留言表示很扯，並呼籲其他網友去檢舉，而阿翰在看到該貼文後也驚喜現身留言，雖然他感到無奈，不過仍展現高EQ表示：「實在很哭，但很符合民情，給過。」

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▲阿翰的「九天玄女」遭中國大陸網紅抄襲。（圖／翻攝自Threads／hanhanpovideo）

事實上，阿翰當時在影片中扮演算命阿姨「廖麗芳老師」，自稱是「九天玄女唯一指定姊妹」，並用爆米花來算命，當他準備恭請九天玄女駕到時，還伸出手朝天空揮舞喊道：「800英呎…500英呎…降落！降落！」爆笑劇情吸引大批網友朝聖按讚，點閱次數更已突破百萬觀看，在台掀起一股不小的熱潮。