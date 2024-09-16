曾之喬首度正面曝「渾圓孕肚」手臂超纖細！　合體10年閨蜜柯佳嬿

記者黃庠棻／台北報導

女星曾之喬和藝人辰亦儒結婚4年，小倆口在上個月15日公開懷孕的喜訊，消息曝光後，湧入不少網友留言給予祝福。日前她在社群網站上曬出一系列上半身的美照，洋裝上的無袖深V剪裁，讓她懷孕後的好身材一覽無遺，近日她跟好友柯佳嬿見面，合照中渾圓孕肚也意外曝光。

▲曾之喬懷孕日前開心宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

柯佳嬿近日在社群網站上分享與曾之喬見面的喜悅，寫下「分享不完的各種事，開心的約會」，並配上一首周慧敏的〈盡在不言中〉，似乎對於這一次的聚會回味無窮。後續，曾之喬也轉發了柯佳嬿的動態，寫下「顆顆顆，可愛的小柯」，一字一句都展現了兩人的深厚友誼。

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▲曾之喬懷孕合體柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram）

不僅如此，在柯佳嬿的動態中還曬出了一張跟曾之喬的全身合照，只見懷孕幾個月的曾之喬穿著一件寶藍色無袖洋裝，孕肚首度正面公開，雖然洋裝的剪裁較為寬鬆，但仍能看得出腹部已有渾圓的跡象，不過平常保養得宜的曾之喬，手臂仍保持著纖細的狀態，懷孕後的身材引起關注。

▲曾之喬、柯佳嬿演出《必娶女人》建立好交情。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

柯佳嬿與曾之前先是在《必娶女人》中合作，2015年播出至今，兩人的友誼累積至今也有近10年，後續雙方又在2021年播出的《無神之地不下雨》中合作，雙方的深厚友誼在演藝圈中眾所皆知。

▲柯佳嬿與曾之喬在《無神之地不下雨》再度合作。（圖／三鳳製作提供）