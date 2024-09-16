ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾之喬首度正面曝「渾圓孕肚」手臂超纖細！　合體10年閨蜜柯佳嬿

記者黃庠棻／台北報導

女星曾之喬和藝人辰亦儒結婚4年，小倆口在上個月15日公開懷孕的喜訊，消息曝光後，湧入不少網友留言給予祝福。日前她在社群網站上曬出一系列上半身的美照，洋裝上的無袖深V剪裁，讓她懷孕後的好身材一覽無遺，近日她跟好友柯佳嬿見面，合照中渾圓孕肚也意外曝光。

▲▼曾之喬懷孕　辰亦儒。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬懷孕日前開心宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

柯佳嬿近日在社群網站上分享與曾之喬見面的喜悅，寫下「分享不完的各種事，開心的約會」，並配上一首周慧敏的〈盡在不言中〉，似乎對於這一次的聚會回味無窮。後續，曾之喬也轉發了柯佳嬿的動態，寫下「顆顆顆，可愛的小柯」，一字一句都展現了兩人的深厚友誼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾之喬懷孕合體柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram）

▲曾之喬懷孕合體柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram）

▲曾之喬懷孕合體柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram）

不僅如此，在柯佳嬿的動態中還曬出了一張跟曾之喬的全身合照，只見懷孕幾個月的曾之喬穿著一件寶藍色無袖洋裝，孕肚首度正面公開，雖然洋裝的剪裁較為寬鬆，但仍能看得出腹部已有渾圓的跡象，不過平常保養得宜的曾之喬，手臂仍保持著纖細的狀態，懷孕後的身材引起關注。

▲曾之喬、柯佳嬿《必娶女人》。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

▲曾之喬、柯佳嬿演出《必娶女人》建立好交情。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

柯佳嬿與曾之前先是在《必娶女人》中合作，2015年播出至今，兩人的友誼累積至今也有近10年，後續雙方又在2021年播出的《無神之地不下雨》中合作，雙方的深厚友誼在演藝圈中眾所皆知。

▲▼ 《無神之地不下雨》眾人為柯佳嬿（中）慶生 。（圖／三鳳製作提供）

▲柯佳嬿與曾之喬在《無神之地不下雨》再度合作。（圖／三鳳製作提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

推薦閱讀

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾之喬, 柯佳嬿

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 中秋看起來！3金鐘入圍台劇片單公開　《華麗計程車行》卡司超狂
  2. Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來
  3. Kimi滿15歲！　身高達177CM超越老爸…林志穎曝兒子驚人目標
  4. 「台灣變裝皇后」妮妃雅登上艾美獎！　從頭包到腳⋯直接變一根大香蕉
  5. 趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼
  6. Julie爆父母反對和陽帆戀情！　見第一眼反應曝光「28年婚姻秘辛全說了」
  7. 央視中秋晚會演出名單「1男星消失」　貼文被刪…網：開始走流程
  8. 從《大學生》到站在小S旁！派翠克首入圍金鐘獎　吐感激：不敢有任何鬆懈
  9. 黃鐙輝含冤坐牢14年「錯過爸最後一面」　《無罪推定》迎大結局！
  10. 林舒語結婚9年！遭夫家長輩說閒話「開嗆心機重」　阿公帶偏見：能否退婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366