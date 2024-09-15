女神形象崩壞！籃籃遭絲襪套頭畫面全播出　胡瓜當場虧與郭嚴文緋聞

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前來到桃園蘆竹，節目一開始胡瓜向大家介紹了五福宮內主祀的神明「玄壇元帥」，為了讓大家可以向邯鄲爺致敬胡瓜特別準備了新遊戲「爆炸邯鄲祈福去」，遊戲過程中參賽者須套上紅色絲襪往前衝，並用手中的樹枝香氣球插破。為了讓大家能夠更清楚遊戲規則，胡瓜決定讓籃籃來為大家示範，原本還想拒絕的她，卻被胡瓜提醒沒找跟她一起主持的夥伴們去新家熱鬧，結果還被其他人「不相干」的人搶先，而且有的人還有她家的卡，一連串爆料，讓籃籃又急又氣。





▲▼籃籃被說服絲襪套頭。（圖／民視提供）

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胡瓜歪樓聲稱：「籃籃可能需要玩個遊戲過過運」，被說服的籃籃為了拉胡瓜一起絲襪套頭居然反擊，其實有對胡瓜發出邀約，但是因為當時胡瓜也有一點事情發生，兩人互相挖苦鬥嘴的場面笑翻眾人，為了讓彼此的運勢可以變好兩人都參加了比賽，啦啦隊女神絲襪套頭讓全場歡呼。

▲▼胡瓜不顧形象絲襪套頭。（圖／民視提供）

而接下來的單元是「撞鐘迎財神」，最高可獲得9999元的獎金，第一個上來的是來自中大歷中的隊伍，同學們從一開始就對自己的選擇充滿自信，運氣爆棚的他們從個位數開始一直抽到九，運氣爆棚的他們讓大家都嚇了一大跳，連胡瓜都感到不可置信，直接放話如果最後一個有數字9的氣球也被他們撞破的話，直接將獎金加碼到兩萬，而是不可擋的他們在經過緊張刺激的公布過程後成功奪下了高額獎金，現場眾人也是看得驚呼連連。