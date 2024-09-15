18歲蒙古男星擊敗王一博！《薩滿男孩》勇奪新演員獎

記者許逸群／綜合報導

剛滿18歲的蒙古國男星特勒格·包德·額爾登（Tergel Bold-Erdene），初試啼聲演出電影《薩滿男孩》即在國際大放異彩，該片入選威尼斯影展地平線單元，他更一舉勇奪最佳男主角大獎。今年他再戰亞洲電影大獎，更擊敗《無名》王一博、《但願人長久》謝詠欣等人，再奪最佳新演員獎，驚豔全球！

▲《薩滿男孩》特勒格·包德·額爾登勇奪新演員獎。（圖／海鵬影業提供）

包德·額爾登在《薩滿男孩》中，飾演在傳統和現代身份之間掙扎的蒙古少年「阿哲」，完美詮釋青春歲月中的迷惘與掙扎，精準呈現蒙古現代年輕人，在個人慾望和傳統群體責任之間的角力拉扯，演出獲得國際影媒一片讚譽，連權威影媒《好萊塢報導者》都盛讚他的演出「初試啼聲、表現出色」。

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▲▼特勒格·包德·額爾登在劇中飾演擔任薩滿的高中生。（圖／海鵬影業提供）

從小立志當個演員的包德·額爾登，卻因為蒙古國電影工業規模太小，演出機會難逢，只好先從幕後工作開始，並憑藉自身努力終於被看見，在電影《薩滿男孩》初挑大樑演出。有趣的是，包德·額爾登在拍攝《薩滿男孩》時竟完全沒有劇本，僅憑藉蒙古女導演普魯夫·奧其爾的指示和自己的揣摩，竟然就以高超的技巧、體現了青少年生活中令人困惑的悖論，演出樸實動人。

《薩滿男孩》劇情敘述17歲的阿哲（包德·額爾登 飾）是個平凡的高中生，卻也是個不平凡的薩滿，常幫人們跟祖靈溝通。有天他在儀式上遇見患有心臟病女孩瑪拉拉（艾瑞恩邊巴 飾），從此愛苗一發不可收拾。第一次的戀愛、第一次的做愛、第一次去夜店，種種新奇點亮了他原本無彩的日子，卻讓他開始糾結於傳統的職責和愛情帶來的快樂。