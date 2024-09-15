王陽明打籃球被蓋「火爆畫面被挖」！網嗆：惱羞喔 他193字還原真相

記者潘慧中／綜合報導

王陽明主演的電影《角頭－大橋頭》全台票房突破2億大關，人氣更上層樓，卻也因此常無辜招惹是非。尤其是最近，不但被挖出2年前和廚師YouTuber Fred打籃球的片段，還被網友嗆「就是很乾淨的火鍋啊被蓋就在惱羞喔」，對此，他15日親自回應了。

▲就算被挖出2年前的影片，王陽明一樣客氣回應。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）



王陽明在Threads解釋，該網友並沒有將球賽前幾段畫面剪進來，當時被Fred蓋火鍋之前，其實已經被拉手好幾次了，「這段有點故意讓大家覺得我亂發脾氣。」

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▲王陽明被Fred蓋完火鍋的反應。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）



此外，王陽明表示和Fred已是多年好友，曾一起打籃球，「常常喜歡互相講垃圾話，我們都很習慣打美式球風，這樣打籃球很正常的，但是難免大家都會講一兩句垃圾話，不能嗎？不覺得這樣看球的人才會覺得更精彩嗎？更好看嗎？」

▲▼王陽明解釋和Fred很習慣打美式球風。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）



王陽明希望網友不要再過度解讀該影片，「大家都是好朋友，都是愛籃球的，希望有一天大家可以一起打籃球、流個汗，謝謝」，最後附上一個雙手合十的圖案，態度相當客氣。

至於評論區有網友留言稱「這傢伙給我的印象就是家裡有錢的富三代痞子，之前故意開無牌車被警察攔還嗆警察呢」一事，王陽明直言這些都是錯誤訊息，「我成年之後然後進了演藝圈，我家沒有幫助過我，全部靠我自己。再來車牌的事情，你可以看之前新聞，其實不是我，我也沒有跟警察不客氣，麻煩不要亂寫了！謝謝，希望有一天你可以搞清楚一點再來批評別人，辛苦你了。」

▲王陽明高EQ回應批評。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）