黃仲崑丟失敬老卡！急哭「不能免費去動物園惹」網驚：偶像領卡了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃仲崑在台北參加喜宴後，驚覺敬老卡遺失，心情忐忑不已，並哭喊「要是沒有了敬老卡，大叔我就不能隨時免費去逛動物園惹」。而他透露9小時後敬老卡找回來了，特別寫下文章感激好心人「台灣最美麗的風景！」

▲黃仲崑參加完喜宴意外丟失敬老卡。（圖／翻攝自IG）

黃仲崑回憶，昨日（14）在台北吃喜酒，當天下午2點用餐完畢，準備搭捷運返回淡水時，卻發現敬老卡不見，讓他一顆心懸著，因為沒有了敬老卡，他就無法隨時免費進入動物園。幸運的是，這張敬老卡在9個小時內被一位同齡的黃小姐撿到，並設法聯繫上對方，最終由還待在台北的太太幫忙取回，為此激動寫道「9個小時！9個小時！敬老卡離開了我9個小時！」

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▲黃仲崑喜歡逛動物園，丟失敬老卡急哭「不能隨時免費去逛動物園惹」。（圖／翻攝自Threads）

對於這次丟失敬老卡的經歷，黃仲崑直言「失而復得！喜極而泣！」，並在文末寫下「台灣最美麗的風景，是，善良的人…是好心的人…感謝主，阿們」。他在Threads感謝這位好心的黃小姐，深刻體會到人情的溫暖，同時曬出自己的敬老卡，上面有自己的出生年月日，現年已經65歲，以及從年輕到現在去動物園的照片。網友則驚呼「不知不覺小時候的偶像也已經到了拿敬老卡的年紀」、「怎麼能夠和你一樣老了還那麼帥」、「你已經可以坐敬老卡囉，仲崑兄，我的偶像」、「天啊我小時候都看你演的戲欸」。

▲黃仲崑9小時候敬老卡回到身邊了，網友則驚呼「偶像已經到了領卡的年紀了」。（圖／翻攝自Threads）