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阿本出櫃挨酸「以前喜歡女生是騙人」！　長文吐心聲釣出炎亞綸

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿本自節目《模范棒棒堂》出道，平時用心經營社群，也不吝嗇與粉絲分享生活，他在去年底公開出櫃，不料卻遭部分網友批評「以前說喜歡女生是在騙人」。為此，阿本最近也發聲分享內心想法，貼文曝光後，不僅掀起討論，更意外釣出藝人炎亞綸現身留言。

▲▼阿本（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

▲阿本透露因為出櫃而收到網友的指教。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本坦言，過去自認對性向有明確的認識，但隨著時間的推移，這種認識逐漸變得模糊，進而探索、否定甚至重新確認自我。他強調，個人成長的每一階段都有其複雜性，並非用「騙人」來斷定成長歷程，而是個深刻的心理變化過程。在確認自己的性向之後，阿本坦承曾經想隱藏自己的真實性向，不過這段時間是出於自我保護的需要而非故意欺騙。

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▲▼阿本（圖／翻攝自Threads／aben6011）

▲阿本發文談論性向。（圖／翻攝自Threads／aben6011）

阿本透露，即使是與自己關係密切的朋友和工作夥伴，他也很難向對方分享自己的性傾向，這種所謂的「騙人」其實是種無奈之選。他提到，許多人因為社會、文化或個人因素，可能會選擇隱藏自己的性向，這是個複雜且個人化的議題，「這件事也相對複雜，無法很單一的下定論：騙人就是壞人。」

▲▼阿本（圖／翻攝自Threads／aben6011）

▲阿本的發文釣出炎亞綸留言。（圖／翻攝自Threads／aben6011）

最後，阿本在文末對給予他勇氣的朋友們表達感謝，同時也指出，每個人的成長路上，都必須面對各種人生課題，且處理方式各不相同。他坦言，現在他可以坦然面對自己的性向，不必再「騙人」，感到非常慶幸和幸福。為此，貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下溫馨留言，就連藝人炎亞綸都現身鼓勵對方：「擁有自己能決定公開的主動權永遠都是幸福的。」

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阿本, 翁瑞迪, 模範棒棒堂, 炎亞綸

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