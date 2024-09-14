爆《同學來了》要求點名劉伊心「轉台王」！男星全說了 製作單位急道歉

記者潘慧中／綜合報導

《同學來了》日前播出「新一代轉台王大調查」的單元，其中參與投票的港星馬米高事後卻表示，他當時所說的話「是應製作組節目效果要求配合拍攝」，並非自己的意見，也詫異為何沒被馬賽克，不符合一開始溝通好的後製方式。對此，製作單位14日緊急回應道歉了。

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▲節目組道歉。（圖／翻攝自Instagram／studentscoming）



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《同學來了》工作人員表示每集錄影前，若有額外設計的內容與效果，絕對都會事先溝通，「確認藝人來賓同意的狀況下進行。」

至於日前播出的「新一代轉台王大調查」單元，《同學來了》工作人員透露，配合錄製的藝人事前都知道是節目效果，「所以才答應錄製。」

▲▼節目播出後，馬米高意外發現他並未被馬賽克處理，該片段的內容也因此被誤解為他的個人意見。（圖／翻攝自Instagram／mamaigo）



遺憾的是，由於製作同仁溝通上的誤會與疏失，後製未能處理好馬米高的部分，對於造成對方困擾，《同學來了》深感抱歉，「事後經溝通處理，錄製之藝人也都表示理解。」

同學來了IG全文：

關於馬米高「轉台王」一事

每集節目製作，若有額外設計之內容與效果，絕對都會事先溝通，確認藝人來賓同意的狀況下進行。

關於轉台王一集，配合錄製的藝人事先都知道是節目效果，所以才答應錄製。但因為製作同仁溝通的誤會與疏失，在後製上沒做好處理，而造成幫忙錄製的來賓困擾，對此我們深感抱歉。事後經溝通處理，錄製之藝人也都表示理解。