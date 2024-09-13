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小A辣被私訊「屁股假體拿掉吧」　高EQ回應：在台灣確實非主流

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅小A辣在2020年進行性別重置手術，並為了接近理想中的自己，又接受了大大小小的整型手術。她13日分享說，有網友認為她的屁股不好看，但她自認獨一無二，並高EQ回覆對方。

外送用▲▼小A辣被私訊「屁股假體拿掉吧」高EQ回應。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣不久前去泰國參加選美。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

小A辣13日曬出網友的私訊，對方建議她將屁股的假體取出，說道：「我覺得原本你的屁股就很美了，那一屆選美很多選美王后很少上假屁股，之後你和馬來西亞的美姐的假屁股很不自然。」並表示這是真心想要告訴她的，並希望不會冒犯到她。

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對此，小A辣回應表示，她非常喜歡沙漏型的身材，並以卡蒂B和金卡戴珊的身材為理想。她承認這種身材在台灣並不主流，但她覺得這樣的身材獨一無二，「雖然有人說太大不好看，但是自己喜歡才是最重要的。」表示現在的身材讓她穿任何連身衣服都顯得有曲線美。

▲▼小A辣被私訊「屁股假體拿掉吧」高EQ回應。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣回應網友的建議。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

小A辣進一步透露，自從做完屁股的整型手術後，她在台灣走路時，常常是因為背影被人認出，「整個不用看到我正臉，就說我是小A辣。」她表示，她從小就喜歡與眾不同，「連算命的都說我命格做任何事情都要反其道而行，才會大成功，就算我被說是異形我也沒差。」態度相當正面。

▲▼小A辣被私訊「屁股假體拿掉吧」高EQ回應。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲▼小A辣表示很滿意自己現在的身材。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲▼小A辣被私訊「屁股假體拿掉吧」高EQ回應。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

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