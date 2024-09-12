獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

記者葉文正／台北報導

男星汪建民過去演出多部經典電視劇，後續因飾演「鐵頭」一角而被廣為人知，近年鮮少出現在螢光幕前，未料久違現身竟已罹患肺腺癌第四期，且癌細胞擴散到腦部，他接受多次化療體重暴瘦12公斤，不過近日傳出，他又被送進加護病房，好友也說聯絡不上他。

▲汪建民被傳進入加護病房。（圖／翻攝自單身行不行）

汪建民坦承，癌細胞擴散至骨頭及腦部等處，導致汪建民日前錄製《聚焦2.0》時，都必須杵著拐杖才能緩慢行走，他的外貌與身材都與過去健康時期有明顯差異，汪建民表示：「抗癌期間完全沒胃口也難以進食，瘦到不成人形」，老朋友看到他的病態都感到心疼不已。

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▲汪建民化療副作用多，且因脖子開刀導致脖子轉動角度有限。（圖／年代提供）

他罹癌的訊息曝光後，也仍努力正常工作，或是跟好友相聚，一起到戶外相聚，好友最近剛好有事找他，剛好《ETtoday星光雲》也要約他專訪，但家屬表示：「汪建民目前住院中，可能不適合接受訪問。」證實了他住院的消息。至於病況，對方則是三緘其口並未答覆。

▲汪建民。（圖／中天綜合台提供）

而根據好友透露，汪建民手頭可能仍緊，日前有聽說他跟人借調資金，但最近債主找上他，才知道他進入加護病房，由於狀況不明，好友們都很擔憂他的情況。