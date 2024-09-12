記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，但因為人紅是非多，不只感情生活常被造謠，最近更被瞎爆有拍成人片，氣得她哽咽哭訴：「我並沒有拍成人片！」

▲胡文英嚴肅自清。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



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胡文英坦承最近確實有和男性工作夥伴拍攝借位的誘惑片，未料這一個月來，流言蜚語如滾雪球般擴大、粉絲也陸續退追蹤，就只是誤會她拍攝成人片。

▲胡文英被誤會拍成人片。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



對此，胡文英11日表示，「跟你們說一聲抱歉，以後我會慎選拍片」，同時，她也強調「打死我都不可能拍攝成人片」，還撂下重話，「如果你們看到我拍任何成人片，放出來給大眾檢視，我會跪在總統府前讓你們K雞蛋K石頭，從此離開演藝圈！」

▲胡文英哽咽哭訴真相。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英解釋，她只把這份工作視為演戲，雖然願意為藝術犧牲，但她絕對不會拍攝成人片，「別再對我潑髒水了，我的尊嚴不容許任何人踐踏！」

▲胡文英有「凍齡美魔女」的封號。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英IG全文：

別再對我潑髒水了

我的尊嚴不容許任何人踐踏

自從跟鄧佳華拍片到現在將近一個月

流言蜚語如滾雪球般擴大…

對於我的粉絲紛紛退追蹤

跟你們說一聲抱歉

以後我會慎選拍片

但我還是再三強調我並沒有拍成人片

打死我都不可能拍攝成人片

相信看到華根上英影片的人都可以證明，我沒有拍成人片￼

在此我下重話，如果你們看到我拍任何成人片，放出來給大眾檢視

我會跪在總統府前讓你們K雞蛋K石頭

從此離開演藝圈

我將對我的言行負責任

心情很沉重的拍攝了我此刻的心情…