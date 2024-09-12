沈玉琳忘年之交竟是「她」 林襄羞喊：玉琳哥我可以！

記者葉文正／台北報導

《11點熱吵店》日前於節目中特別邀請到一些從未預料會變成摯友的忘年之交，分享他們各自有趣的故事，其中林襄竟然表示，跟憲哥比較，會比較想跟玉琳哥相處。

▲林襄大喊玉琳哥我可以。（圖／TVBS提供）

節目中邀請到主持人沈玉琳的忘年之交林襄。兩人在節目拍攝中認識，一拍即合，林襄表示平常跟沈玉琳甚麼都敢聊，沈玉琳也不負眾望直接拋出終極二選一：「那我跟憲哥，你覺得誰比較厲害？」林襄在節目中直言自己比較喜歡和沈玉琳相處，這讓沈玉琳瞬間害羞，但他也趕緊澄清：「憲哥永遠是我大哥！憲哥是我師父！」林襄在節目中還透露自己有恐男症，男人靠近她竟然會起蕁麻疹，但她深情地說：「我只能跟男朋友，或玉琳哥！」可見這對忘年之交的感情之深厚。

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▲潘若迪(左)抱怨楊佩潔。（圖／TVBS提供）

此外，潘若迪也爆料他的忘年之交楊佩潔，常常放他鴿子。為了楊佩潔想吃鼎泰豐，潘若迪身為名人還露臉排隊，最後竟被放鳥。聽到這裡，沈玉琳忍不住大虧：「我叫你幫我買牛肉麵你說沒空，還明明順路！」潘若迪馬上回嗆：「你香蕉個芭樂，雞湯是誰幫你買的？」差點逼著沈玉琳又把潘若迪的「保母事件」搬出！

▲沈玉琳(右)與MELODY。（圖／TVBS提供）

節目希望讓觀眾藉由看見演藝圈忘年之交的真摯情誼，喚起大家對身邊長者的關懷與愛護，也響應TVBS信望愛永續基金會「分享愛無限」募款活動的十月主題，一同倡議關懷身邊的長者。主持人Melody呼籲：「我們希望大家也可以時常關心身邊的長輩朋友們！」