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金鐘綜藝節目評審指出爭議　胡瓜、沈玉琳叫好叫座沒入圍

記者葉文正／台北報導

第59屆戲劇及節目類金鐘獎今(11日)公布入圍名單，「節目類」綜藝大哥吳宗憲以《綜藝大熱門》雙雙入圍「綜藝節目」、「綜藝節目主持人獎」，且主持人獎還打自己的《小明星大跟班》，哈林睽違23年再度以《騎吧！哈林小隊》入圍益智實境的節目獎、主持人獎，不過這次卻不見入圍常客胡瓜，產量最多的沈玉琳也槓龜，對此「節目類」評審委員會主任委員HTC VIVE ORIGINALS 總經理劉思銘表示胡瓜沒入圍是遺珠之憾。

▲▼胡瓜擔任華山基金會「愛老人中秋亮起來」公益計畫大使。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡瓜被指是遺珠。（圖／記者湯興漢攝）

胡瓜手上握有多個節目，不過這次金鐘摃龜，評審主任委員劉思銘說：「一輪又一輪，經過很多輪投票，瓜哥今年最大遺珠也滿遺憾的。」被問及具體原因？坦言：「沒有什麼具體原因！」至於被問到是否有其他遺珠之憾，劉思銘表示把光環留給入圍者，相信遺珠明年可以再接再厲。

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▲▼沈玉琳爆料佩甄年輕時被他與其他工作人員設局，想配對給憲哥。（圖／緯來戲劇台提供）

▲沈玉琳(右)今年仍是與金鐘無緣。（圖／緯來戲劇台提供）

而綜藝鬼才沈玉琳手頭上握手《11點熱吵店》、《甄心分享小琳鐺》、《哈囉！有事嗎》、《女孩好野》，《威廉沈歡樂送》等節目，又有「荒謬大師」、「收視王」、「通告王」、「鎖台王」等稱號，這次也是沒有入圍，對此劉思銘說：「我們都很喜歡，沒有入圍。」徒留遺憾。

▲▼113年度戲劇及節目類金鐘獎入圍名單公布記者會-劉思銘。（圖／記者周宸亘攝）

▲113年度金鐘獎節目類主委劉思銘。（圖／記者周宸亘攝）

陶晶瑩主持的《全明星辯論會》有入圍綜藝節目獎，卻沒搶下主持人獎的門票，評審委員劉思銘未正面回答此題，不過對於節目給予極高的評價，「「我們應該說這樣的明星辯論會，整體的節目的結構、邀請的來賓這個過程非常的新穎，節目的創造，在綜藝節目上蠻新穎」。

被問到哪個獎項被討論比較久？劉思銘說：「益智類的真的（討論）比較久，加上現在節目型態多，甚至外景類有更多討論。」對於整體的評估會做整體的比較，不論有沒有入圍的節目都各有優勢，認為台灣的綜藝節目跟環境做很大的奮鬥跟努力，真的很不容易。

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金鐘獎, 胡瓜, 吳宗憲, 沈玉琳

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