啦啦隊女神孟潔加盟桃園璞園領航猿！曝雙棲新身份　圓空姐夢激動吐心聲

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿正式開放「雙棲」，11日宣布人氣極高、擁有全糖甜美笑容的「樂天女孩」孟潔加盟桃園璞園領航猿。對於加盟的心情，孟潔笑說：「我對籃球比較陌生，最近開始努力研究籃球規則。因為領航猿的隊色是橘色，所以我特別買了橘色的髮飾和飾品。」

▲孟潔加入領航猿，變身pilots crew「空姐」。（圖／樂天桃猿提供）

孟潔不僅人氣高，還跨足演藝圈，之前曾擔任《全明星運動會》藍隊經理，也因甜美嗓音發行單曲。聊起錄製綜藝節目和在樂天啦啦隊應援的差異，孟潔笑著說：「差別在於一個要流汗，一個不用流汗。」她解釋，在棒球場上跳舞需要跳應援舞，而擔任《全明星》經理則不需要運動，兩者無法比較。「擔任經理的角色更像是經紀人，要關注每個選手的情緒和需求，而啦啦隊則要作為表演者，站在舞台上為大家帶來動力與歡樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孟潔用甜美笑容感染球場。（圖／樂天桃猿提供）

如今準備加盟Pilots Crew，由於其應援制服風格類似空姐，孟潔被問到是否曾經有過「空姐夢」？她笑著回答：「當然有！以前覺得空姐每天可以穿得很漂亮，還能到各國旅遊，但因為身高不夠，沒能實現這個夢想。」不過她也提到，聽朋友說空姐的工作很辛苦，還要面對時差問題，「這次加入Pilots Crew，也算是圓了我過去的空姐夢。」

