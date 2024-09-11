《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員安世河（안세하）近日被指控在校園時期涉及霸凌事件，隨著多位同學陸續出面指稱爆料屬實，迅速引起輿論關注。不過，所屬經紀公司HUNUS娛樂第一時間否認強調是「毫無根據的事情」，且會採取法律行動。

▲安世河。（圖／翻攝自《歡迎來到王之國》官網）



綜合韓媒報導，一名南韓網友9日在社群平台上發文，指安世河曾在中學時期領導不良團體，對其進行集體毆打，並以碎玻璃刺傷他的肚子，讓他心生恐懼。該爆料者表示，看到安世河即將參加棒球賽的開球活動，無法接受曾帶來傷害的人在公開場合亮相，才決定公開過往經歷。

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對於這些指控，安世河的經紀公司迅速作出回應，稱這些指控都不是真的，並表明將對惡意中傷和名譽損害的行為採取法律行動，經紀公司強調，已向網警提出申訴，將以強硬態度應對這些虛假謠言。然而，即便公司否認指控，隨後仍有自稱是安世河同班同學的B先生出面作證，支持爆料者的說法，並表示當年自己也目睹了安世河團體的欺凌行為，並願意在法律程序中作證。

隨著事件的發展，更多當年的同學在網路上發表留言，有些人表示願意協助受害者，有些則呼籲安世河承認錯誤並公開道歉。該事件已引發廣泛討論，後續發展備受關注。