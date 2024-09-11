ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《王之國》安世河爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員安世河（안세하）近日被指控在校園時期涉及霸凌事件，隨著多位同學陸續出面指稱爆料屬實，迅速引起輿論關注。不過，所屬經紀公司HUNUS娛樂第一時間否認強調是「毫無根據的事情」，且會採取法律行動。

▲▼安世河。（圖／翻攝自《歡迎來到王之國》官網）

▲安世河。（圖／翻攝自《歡迎來到王之國》官網）

綜合韓媒報導，一名南韓網友9日在社群平台上發文，指安世河曾在中學時期領導不良團體，對其進行集體毆打，並以碎玻璃刺傷他的肚子，讓他心生恐懼。該爆料者表示，看到安世河即將參加棒球賽的開球活動，無法接受曾帶來傷害的人在公開場合亮相，才決定公開過往經歷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這些指控，安世河的經紀公司迅速作出回應，稱這些指控都不是真的，並表明將對惡意中傷和名譽損害的行為採取法律行動，經紀公司強調，已向網警提出申訴，將以強硬態度應對這些虛假謠言。然而，即便公司否認指控，隨後仍有自稱是安世河同班同學的B先生出面作證，支持爆料者的說法，並表示當年自己也目睹了安世河團體的欺凌行為，並願意在法律程序中作證。

隨著事件的發展，更多當年的同學在網路上發表留言，有些人表示願意協助受害者，有些則呼籲安世河承認錯誤並公開道歉。該事件已引發廣泛討論，後續發展備受關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

樂天正妹Mika自爆初夜在高三！　羞認愛玩角色扮演：比較有感覺

樂天正妹Mika自爆初夜在高三！　羞認愛玩角色扮演：比較有感覺

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

分手《婆婆》黃姵嘉挨轟殘忍！邱昊奇「揉捏新歡」夜市親密互動全被拍

分手《婆婆》黃姵嘉挨轟殘忍！邱昊奇「揉捏新歡」夜市親密互動全被拍

《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

許光漢爆特權「低調挨餓只打1輪飯」！長官揭內情　還拿到救護員證照

許光漢爆特權「低調挨餓只打1輪飯」！長官揭內情　還拿到救護員證照

「密戀愷樂」同遊墾丁IG曾露餡 邱昊奇演藝圈獵愛4名單起底！

「密戀愷樂」同遊墾丁IG曾露餡 邱昊奇演藝圈獵愛4名單起底！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

樂天正妹Mika自爆初夜在高三！　羞認愛玩角色扮演：比較有感覺

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

分手《婆婆》黃姵嘉挨轟殘忍！邱昊奇「揉捏新歡」夜市親密互動全被拍

《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安世河

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／泰勒絲po文力挺賀錦麗！轟川普AI造假　抱愛貓入鏡藏玄機
  2. 雙人組合成軍10年爆不合　團員認：想到就很煩！
  3. 《聲林》正妹轉戰璞園啦啦隊！林怡廷睽違2年再發單曲
  4. 李海生病逝！3個月前突患「天皰瘡」中西醫都救不回 遺孀慟：全身潰爛
  5. 吳淡如14年宜蘭美景餐廳決定關了！　「餐具全清空免費送」
  6. 江蕙罹癌聲音受損？1年前「開金口哽咽哭了」影片曝光　揭嗓子真實狀況
  7. 陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰
  8. 台女星凌晨突公開「帥歐巴前男友恩愛照」！受夠了：這次真的把我逼絕
  9. 婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照
  10. 《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366