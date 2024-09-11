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分手《婆婆》黃姵嘉挨轟殘忍！邱昊奇「揉捏新歡」夜市親密互動全被拍

不算渣男1／分手黃姵嘉半年　邱昊奇小吃店「揉捏新歡」露爽臉

圖文／CTWANT

邱昊奇今年三月用訊息向交往兩年的黃姵嘉提分手，當時女方剛辦完父親後事，處於人生低谷，還同時面對分手打擊，令外界對他一度不能理解，黃姵嘉卻為他緩頰「不算渣」。事隔近半年，時報周刊CTWANT近日捕獲邱昊奇身邊有了可以一起吃飯看電影的新歡，還在小吃店甜蜜揉臉，已將與黃姵嘉的往日情翻篇。

不算渣男1／分手黃姵嘉半年　邱昊奇小吃店「揉捏新歡」露爽臉

不算渣男1／分手黃姵嘉半年　邱昊奇小吃店「揉捏新歡」露爽臉

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不算渣男1／分手黃姵嘉半年　邱昊奇小吃店「揉捏新歡」露爽臉

8月28日傍晚6點多，邱昊奇獨自走在台北市的遼寧夜市，邊走邊滑手機，接著站在巷口像是等人。不久，一名看起來頗為稚嫩穿著動漫衣服的女生來會合，兩人選了間小吃店坐下。邱昊奇點好餐後回到位置上，都還沒坐定，他便伸出雙手撥開女子頭髮，旋即手貼著對方的臉龐，一陣揉捏著女方的臉蛋，全程約10秒鐘。過程中，女生並沒有任何抗拒的反應，而邱昊奇的表情則從笑臉到變形扭曲鬼臉，似乎很享受似的。接著，邱昊奇抽了張衛生紙吸臉上的油，開始幾乎停不下來的聊天，用餐過程中，還拿出手機秀照片給對方看，像是分享自己愉快的經歷。

不算渣男1／分手黃姵嘉半年　邱昊奇小吃店「揉捏新歡」露爽臉

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6點43分，吃飽喝足後，邱昊奇拿出牙線棒當著對方毫無遮掩的剔牙，沒有半點形象包袱。餐後，邱昊奇掏出錢包結帳，兩人並肩走往捷運站，搭乘捷運到了台北車站，接著走到京站廣場，在戶外的休息區坐下後，邱昊奇從包裡拿出菸絲捲菸，沒有考慮到會讓女方吸二手菸、自顧自地吞雲吐霧。更令人感到不可取的是，隨後天空飄下毛毛雨，兩人走到淋不到雨的角落，邱昊奇繼續邊抽菸邊聊天，而諷刺的是邱昊奇肩膀位置的牆上就貼著禁止吸菸的標誌。

不算渣男1／分手黃姵嘉半年　邱昊奇小吃店「揉捏新歡」露爽臉

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7點半，兩人上樓到影城買了電影票，接著又下樓買飲料，搭手扶梯時，邱昊奇伸手摸著女生的後腦勺，整晚話題不斷、歡笑聲也沒怎麼停過。8點多，兩人進影廳觀賞電影《霍爾的移動城堡》。10點半左右，電影散場後，兩人又到了一樓戶外吸菸區坐著聊天，就像是捨不得太早結束美好獨處時光一般。11點多，分別的一刻到來，兩人走到捷運站入口約10公尺的距離道別，相較於稍早的形影不離，當下的道別則顯得格外乾脆俐落。送走女生後，邱昊奇在提款機領錢後去搭乘計程車。

問及與女子的關係，邱昊奇透過經紀人表示：「目前是一起看電影的朋友。」

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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周刊王, 邱昊奇, 黃姵嘉

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