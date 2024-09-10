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檀健次廢材變戀愛腦！　同居落難公主「花瓣浴激吻」親密戲羞爆

記者黃庠棻／台北報導

由檀健次、周依然領銜主演的陸劇《四方館》將迎接精彩大結局，劇情集結喜劇、懸疑及愛情等要素，節奏明快，燒腦又不失詼諧，目前穩居愛奇藝國際站全平台熱播榜冠軍。戲劇改編自陳漸的小說《西域列王紀》，描述雍國外交機構「四方館」裡的元莫為首的志士並肩破「赤目回魂案」、「王子慘死案」、「紅蓮魔瓶案」等詭案，攜手成長的過程。

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次、周依然主演《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

「新晉陸劇男神」檀健次飾演的「元莫」是四方館外聘人員，在城門口為入城的異國人士辦證，他跟試圖混進城的焉樂國流民「阿術」（周依然 飾）結下不解之緣，陰差陽錯之下，阿術成為元莫的小婢女，兩人展開吵吵鬧鬧的同居生活。

提起接拍《四方館》的契機，檀健次透露，劇組幾年前就找過他，後來因為劇本做了調整，他原本以為已經開機並找了其他演員，後來發現緣分還在，讓他喜出望外。劇中最吸引他的部分，是他的角色人設鮮明有趣，元莫看似像爛泥，實則是全劇的智商擔當。

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

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▲檀健次主演《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

檀健次的角色「元莫」從剛開始的摸魚高手，到後面信念堅定的四方使者，他必須透過眼神的變化去體現元莫的成長，對他而言是一大考驗。他說「我最早接觸表演時學的是喜劇，所以對喜劇題材作品一直很嚮往，《四方館》裡光是元莫的出場就很有趣，編劇太會寫了。」

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次主演《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

以《長相思》一劇受到更多關注的檀健次，揮別悲情角色「相柳」（蛇妖），成為《四方館》中的搞笑男主元莫，提起形象的轉變，不為自己設限的他說「我覺得挺好的，元莫給了之前看《長相思》的觀眾一顆暖心丸，讓大家從悲傷的情緒中跳脫出來，我也希望未來能夠嘗試更多不同角色，不要被特定形象綁住。」

檀健次也提及兩個角色之間的巧合趣事，在拍《四方館》時他發現，其中一個外景地竟是當初拍攝相柳戰死場面的山頭，還有劇裡阿術養了一條蛇，他跟小蛇有不少對手戲，那條蛇的感覺也特別像相柳，連他自己都覺得不可思議。

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次主演《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

《四方館》除了駭人詭案及阿術的落難公主身世之謎外，男女主角相互陪伴扶持的純愛也感動不少劇迷，檀健次說「阿術對元莫來說是歸屬，他從小資質聰穎，但是沒有人能夠好好地引導他，遇到阿術後他的擺爛人生又點燃了希望，兩個人是彼此的靈魂救贖。」

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次、周依然主演《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

劇中兩人出生入死共患難後，感情急速升溫，元莫成了戀愛腦，連班都無心上，把各種美食、鮮花都往阿術身邊送，還替她燒熱水，想讓她美美地洗花瓣浴卻不小心跌進浴桶裡，被元莫一連串貼心又浪漫的舉止感動的阿術主動勾脖獻吻，兩人忘情交纏共度一夜後，沉浸在幸福裡的元莫捨不得與她分開，說完「只躺著多沒意思」便再度甜吻阿術，讓觀眾看了跟著臉紅心跳。

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次、周依然主演《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

檀健次日前開直播跟觀眾一起追劇，看到花瓣浴激吻場面時，他臉紅地說「哎呀媽啊！直播間裡的未成年，現在應該要閉上眼睛！這種戲是好看，但我自己看了有點尷尬，為什麼讓我看這集啊！我的天～」他各種害羞藏不住，最後乾脆閉上眼不敢直視畫面，逗笑劇迷。

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次、周依然主演《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

《四方館》全劇即將進入最後高潮，檀健次透露他的高光名場面是在接近尾聲跟幕後黑手對決的一場戲，觀眾可以明顯看到元莫的成長。《四方館》正在愛奇藝國際站熱播中。

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