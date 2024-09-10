在台記者會突取消　黃明志首露面「團隊遭威脅」：報警更糟！

記者吳睿慈／台北報導

黃明志8月27日為了重啟「大飛機世界巡迴演唱會」原定在台舉辦記者會，怎料，當天突然取消記者會，他今（10日）重啟活動，坦言工作團隊遭到威脅，但沒有明講原因為何，被問及為何不報警？他猶豫了幾秒回答：「有些事情不能報警。」巡演先前取消15場，他坦言損失慘重，不敢算總金額多少。

▲黃明志坦言日前在台記者會突然取消是因為「團隊遭威脅」，但他不願明講原因。（圖／記者黃克翔攝）



黃明志10日舉辦「大飛機世界巡迴演唱會」重啟記者會，坦言之前記者會取消是因為「團隊夥伴遭到威脅」，他不願講原因，經過幾個禮拜的協調，現在已經都處理完了。他承認是用「喬」的方式解決，陸陸續續經歷過很多事，他表示「我已經沒在怕了」，選擇不報警，他直言「有些東西報警會更糟」。

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黃明志過去創作的〈玻璃心〉、〈龍的傳人〉頗有爭議，出道以來曾遇過多次人身威脅，被問及有投保意外險嗎？他才驚訝地表示：「謝謝你的提醒。」過去開唱活動身旁都會有2、3名保鑣跟隨，私底下則沒有聘請保鑣，他表示：「我很宅，都在家不出門。」

▲▼黃明志風格向來遊走邊緣地帶，記者會上邀請熊貓到場。（圖／記者黃克翔攝）



過去曾傳出遭中國封殺，黃明志正面回應：「沒聽說過有黑名單。」最後一次到中國演出是2017年在武漢，他不排斥踏入中國開唱，也不怕被消失，「有機會還是會去，被限制的是他們，不是我們，歌手都是希望能讓各地的歌迷聽到自己的音樂。」

▲黃明志正面回答對於外界質疑他炒新聞的疑慮。（圖／記者黃克翔攝）



也曾被質疑炒新聞，他笑著回答：「很多人都說我的新聞很像炒新聞，但就是真的，答一次跟答十次都一樣。」創作道路他沒想過放棄，這些經歷都將成為他的靈感，年底即將推出新專輯，他預告：「都是會冒冷汗的作品，經紀人還擔心MV不知道怎麼拍。」

黃明志《大飛機世界巡迴演唱會》將在10月21日在澳洲墨爾本、11月2日在台灣高雄、11月9日新加坡，以及11月16日回到自己故鄉馬來⻄亞的雲頂世界開唱。4場演唱會門票將同步於9月12日中午12點於指定官方售票平台正式售票。