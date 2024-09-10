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翁家明客串民視八點檔！　霸氣總裁「親密接觸」26歲女星害羞了

記者黃庠棻／台北報導

男星翁家明受邀客串演出民視8點檔《愛的榮耀》，他說再回歸民視攝影棚熟悉感依舊，但讓他印象深刻的是曾出演他女婿的曾子益，特地買了他很喜歡吃的客家菜包來探班，讓他直呼相當感動。首次跟宮美樂合作，也讓他印象深刻，因為對方一直處於很害羞的狀態，但又很討喜可愛。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲翁家明客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

拍攝時，翁家明說跟宮美樂一起演對手戲，覺得她很可愛，因為她一見面就說「哇，沒有看過這麼帥的謝文良總裁！」，他也馬上回敬說「我從來沒有看過這麼白泡泡、幼咪咪，嘴這麼甜的老闆娘」，然後兩人就這樣開始繼續演下去，加上她喊他總裁謝文良。

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▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲翁家明客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

因此，翁家明就把上部連續劇當中女兒跟女婿的名字唸出來，說「我要買給謝雅君跟牛魔王蔡振翔的」，拍攝當下隱約有聽到工作人員忍不住的笑聲，最後他還看到代言人蘇晏霈的照片，就直接指著照片說「這不是我的仙女姊姊嗎」，即興加入的小小穿越梗，要讓觀眾看得驚喜。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲翁家明客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

不僅如此，翁家明表示這一次在休息室還遇到曾在2006年合作的林小樓，驚喜是連著驚喜，與林小樓久別重逢，兩人都回憶起18年前的戲劇合作，還把握時間合照留念。此次回歸民視的翁家明，他透露無論是溫馨的探班驚喜，還是舊日戲劇同伴的再次相遇，都讓他相當的感恩。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲翁家明客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

而宮美樂則分享了她第一次與總裁氣場十足的翁家明合作的經驗，坦言與翁家明之前曾在片場中短暫的交錯，但這次的密切接觸確實是首度。她笑言，翁家明穩如磐石的總裁氣場讓她感到特別的緊張。且戲劇橋段中，有幾段需要說明產品的用途，因此他們需要保持視線接觸。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲翁家明客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

翁家明帶著淡淡的微笑，安靜地凝視著宮美樂，這使她越來越感到羞澀。她表示，自己在當下開始變得語無倫次，連攝影師也注意到她的臉龐脹得通紅。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲翁家明客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

此外，宮美樂分享「家明哥人非常好，他看出我很緊張，一直安慰我說沒關係。」，拍攝過程除了有眼神交流，她還需要幫翁家明抹上產品，肌膚接觸讓宮美樂害羞到炸裂，她說「那一刻我覺得自己整個人都緊張到爆炸，頭上全都是冷汗」，現場工作人員也說她的臉紅得像一顆番茄一樣，透露能跟戲劇男神演對手戲真的是很神奇的經歷。

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