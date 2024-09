影史最具影響力父親去世　木法沙、黑武士都是他配音

圖文/鏡週刊

也許不見得每個人都能記住他的名字或長相,但整整好幾個世代,光是聽到他開口就會立刻聯想到「父親」,因為他是影史上最具影響力父親角色的配音明星。從《星際大戰》(Star Wars)系列的黑武士,到動畫《獅子王》(The Lion King)系列的木法沙,幕後幫他們配音的都是男星詹姆斯厄爾瓊斯(James Earl Jones),以93歲高齡去世。

詹姆斯厄爾瓊斯在1970年,便演出美國史上第一個非裔重量級冠軍拳擊手電影《拳王奮鬥史》(The Great White Hope)正式在影壇闖出名號,並且活躍於劇場界。他的戲劇啟蒙是高中的英文老師,鼓勵他讀詩、寫詩,希望藉此改善他的口吃,結果成了演講比賽冠軍,甚至獲得密西根州大學的獎學金,讓他在上大學後意外發現自己演戲的天賦。

▲男星詹姆斯厄爾瓊斯,也許不見得每個人都能認出他是誰,但你一定聽過他的聲音。

就在他於劇場界如魚得水、獲得「下一個百老匯明日之星」的評論,《拳王奮鬥史》讓他成為史上第二位獲得奧斯卡最佳男主角提名的非裔男星,意外打開他在影壇的知名度。當時正在籌備《星際大戰》的導演喬治盧卡斯(George Lucas),正在思考可以找誰來替黑武士配音,考慮到希望能有一個觀眾「聽不太出來這是誰」的人選,就這樣找上詹姆斯厄爾瓊斯。

原本只有戴上面具、以及低沉呼吸聲的黑武士,配上詹姆斯厄爾瓊斯的低沉嗓音後,他的每一句台詞都成了充滿威脅意味的武器,一字一句戳進了所有電影觀眾的心。詹姆斯事後回憶,有一次拿著卡車司機的無線電對講機來玩,結果才說沒幾句話就把眾人嚇死了,「因為在他們聽起來,那是黑武士的聲音!」此後,他就後續《星戰》系列作品替黑武士的幕後配音,直到2022年,他決定退休,於是簽署協議讓人工智慧可以使用他過去的錄音存檔、以便替黑武士配音。

▲《星際大戰》系列的黑武士,幕後配音都是詹姆斯厄爾瓊斯代勞,創造出影史上最具影響力的反派與父親形象。(圖/Disney+提供)

1994年動畫《獅子王》,邀請他替獅王木法沙配音,再一次席捲了整個世代的大人跟小孩,詹姆斯厄爾瓊斯說:「家長都會跑來跟我講,因為我看起來一點都不像獅子,所以那些家長都會把小孩拉到旁邊悄悄說,『那個就是木法沙!』當然囉,我無法發出獅子吼,所以我就會用木法沙的語氣說,『辛巴!』」

2019年的擬真版《獅子王》,也再度請出他替木法沙配音代言。「我一開始是以最大的尊敬來處理這個角色,而不是想著替叢林之王配音,然而,當我越是這樣做,就越意識到好像做錯了什麼。」詹姆斯厄爾瓊斯回憶,「父親不見得總是偉大的,兒子當然也不是。當我們身為父親時,經常是愚蠢的。你就不過是個爸爸…。」就像《獅子王》所強調的生生不息、生命的循環,他認為就自己來說,這個循環的中心永遠都是家人。

▲《獅子王》威風凜凜的叢林之王木法沙也是詹姆斯厄爾瓊斯幕後配音。(圖/Disney+提供)

除了讓他聲名大噪的配音以外,詹姆斯厄爾瓊斯的演員事業也多采多姿,他曾在《獵殺紅色十月》(The Hunt for Red October)、《愛國者遊戲》(Patriot Games)、《迫切的危機》(Clear and Present Danger)等3部片,扮演小說家湯姆克藍西(Tom Clancy)筆下的海軍上將格里爾,給主角提點面對詭譎多變的政治情勢。此外他在喜劇片《來去美國》(Coming 2 America)也扮演虛構的非洲某國的國王。此外,如果曾收看過CNN電視新聞頻道,整點片頭有一句英文「This is CNN」,那也是他配的音。

對於他的去世,迪士尼執行長表示:「從木法沙的溫柔智慧到黑武士的威脅,詹姆斯厄爾瓊斯為電影史上一些最偉大的角色配音。作為一位舞台劇演員,他參與近200部電影和電視作品,以獨特的指揮存在感和真正豐富的精神將故事帶入生活,給幾代觀眾留下了不可磨滅的印記。 我們代表迪士尼的所有人,向他的家人和親人表示最深切的哀悼。」



