奎丁拍看房影片「遭疑轉行」！　撇推銷納悶喊：口才有這麼好嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber奎丁日前在社群發文宣布，正式開始規劃購買人生首間房屋，最近也會透過短影片的方式，來分享自己看房的經歷，不過卻遭部分網友質疑改行做房仲。為此，奎丁事後透過限動發聲駁斥傳聞，同時也幽默表示：「我口才有這麼好嗎？」

▲奎丁擁有火辣身材。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁在限動公開網友在她貼文下方的留言，透過截圖內容可見到，有人調侃她「改行做房仲了」。針對網友評論，奎丁回應：「沒有吧，這看起來有像在推薦房子？」但仍有網友認為她分享短片是在「順便推銷房子」。奎丁幽默回應對方：「所以你看完會想買嗎？我都不知道我口才這麼好。」她表示，自己只是將看房過程的想法紀錄下來，並非刻意推銷房子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奎丁遭網友質疑改行做房仲。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁坦言，雖然她一路分享了不少看房經歷，但目前還沒有特別中意的物件。她甚至還在限動中發起一個投票，詢問粉絲們自己是否應該去考取房仲執照，選項分別是「考了我跟你買房」和「不要考，你不適合」，幽默的互動引來許多粉絲積極參與，讓奎丁看房系列的影片更加受到關注。

▲奎丁開放投票問粉絲意見。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

事實上，奎丁日前發文透露，未來將開始看房，從地點、格局到周邊環境都會仔細評估。她強調，自己將努力篩選每個細節，確保找到理想中的家，同時，她也邀請粉絲們給予建議，幫助她這個「買房小白」，在過程中做出最好的選擇。對於這個挑戰，奎丁表示期待最終能成功購屋，並呼籲粉絲一起見證這段過程，期待在未來的某天，分享她買房成功的好消息。