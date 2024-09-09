ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

奎丁拍看房影片「遭疑轉行」！　撇推銷納悶喊：口才有這麼好嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber奎丁日前在社群發文宣布，正式開始規劃購買人生首間房屋，最近也會透過短影片的方式，來分享自己看房的經歷，不過卻遭部分網友質疑改行做房仲。為此，奎丁事後透過限動發聲駁斥傳聞，同時也幽默表示：「我口才有這麼好嗎？」

▲▼奎丁。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁擁有火辣身材。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁在限動公開網友在她貼文下方的留言，透過截圖內容可見到，有人調侃她「改行做房仲了」。針對網友評論，奎丁回應：「沒有吧，這看起來有像在推薦房子？」但仍有網友認為她分享短片是在「順便推銷房子」。奎丁幽默回應對方：「所以你看完會想買嗎？我都不知道我口才這麼好。」她表示，自己只是將看房過程的想法紀錄下來，並非刻意推銷房子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼奎丁。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁遭網友質疑改行做房仲。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁坦言，雖然她一路分享了不少看房經歷，但目前還沒有特別中意的物件。她甚至還在限動中發起一個投票，詢問粉絲們自己是否應該去考取房仲執照，選項分別是「考了我跟你買房」和「不要考，你不適合」，幽默的互動引來許多粉絲積極參與，讓奎丁看房系列的影片更加受到關注。

▲▼奎丁。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁開放投票問粉絲意見。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

事實上，奎丁日前發文透露，未來將開始看房，從地點、格局到周邊環境都會仔細評估。她強調，自己將努力篩選每個細節，確保找到理想中的家，同時，她也邀請粉絲們給予建議，幫助她這個「買房小白」，在過程中做出最好的選擇。對於這個挑戰，奎丁表示期待最終能成功購屋，並呼籲粉絲一起見證這段過程，期待在未來的某天，分享她買房成功的好消息。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

Sandra婚禮百萬YTR們、大咖藝人都來了！安溥美聲獻唱　唐綺陽當場開示　

Sandra婚禮百萬YTR們、大咖藝人都來了！安溥美聲獻唱　唐綺陽當場開示　

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

徐乃麟帶愛妻飛上海赴宴！同框男神…陸網驚乃哥：65歲臉居然沒垮

徐乃麟帶愛妻飛上海赴宴！同框男神…陸網驚乃哥：65歲臉居然沒垮

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

唐綺陽運勢／天蠍「兩情相悅宜出擊」！射手桃花爆棚 水瓶易被拒絕

唐綺陽運勢／天蠍「兩情相悅宜出擊」！射手桃花爆棚 水瓶易被拒絕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

Sandra婚禮百萬YTR們、大咖藝人都來了！安溥美聲獻唱　唐綺陽當場開示　

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

徐乃麟帶愛妻飛上海赴宴！同框男神…陸網驚乃哥：65歲臉居然沒垮

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

奎丁, 網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 奎丁拍看房影片「遭疑轉行」！　撇推銷納悶喊：口才有這麼好嗎？
  2. 艾瑞絲減肥瘦過頭「臉凹顴骨凸」！　曬照怨：剪片剪到容貌焦慮
  3. 嘻小瓜韓國巧遇2NE1 MINZY！　合體跳舞淚崩了：我好幸運
  4. 劉亦菲放不開尷尬跳舞片段掀議！　網挖對比毒舌批：油膩
  5. 小禎16歲愛女進軍演藝圈！出演李進良投資醫療劇　她一開始反對原因曝光
  6. Sandra婚禮百萬YTR們、大咖藝人都來了！安溥美聲獻唱　唐綺陽當場開示　
  7. 柯震東遭冒名賣「粉絲會員卡」！　公司急發2點聲明：不會濫用粉絲心意
  8. NewJeans再次聲援閔熙珍！催淚認「可能是最後一次⋯」：真的謝謝您
  9. Eason開表兄弟玩笑！惹惱主持人慘遭封殺　得知真相尷尬了：全場一片安靜
  10. 瑀熙懷胎37週「隨時都能生」！　憂提早破水PO文求解：頭已經要掉下來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366