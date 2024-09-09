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妹神太猛！張惠妹「個唱破400場」成華人女歌手第一　本人驚：不可思議

記者蔡琛儀／上海報導

天后張惠妹（阿妹）7日起在可容納八萬人的上海體育場，一連舉辦兩場「ASMeiR MAX」演唱會上海站，是她六度在該場地開唱，而7日更是她歌唱生涯中的第400場演唱會，也是華語女歌手該紀錄保持者，讓阿妹聽聞也忍不住說：「好不可思議！」

▲▼張惠妹「ASMieR MAX」上海演唱會 。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹生涯中的個人演唱會已舉辦超過400場。（圖／聲動娛樂提供）

這套演唱會由阿妹擔任製作人，經紀人陳鎮川透露，這次ASMeiR MAX升級版演唱會除了360環形LED帶給大家沈浸式聲光完美體驗，音響、舞台和視訊更是超級規格，硬體增加很多，較先前ASMR演唱會的成本增加了2.5倍，服裝也是幾乎全換，樂手30多人全數到齊，「比較是原汁原味張惠妹的演唱會，很野、很狂，室內的比較小而精緻，很多東西揮灑不開。」

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昨晚阿妹以〈血腥愛情故事〉、〈當我開始偷偷的想你〉、〈愛什麼稀罕〉、〈站在高崗上〉、〈開門見山〉等嗨歌，立刻讓上萬名歌迷瞬間都熱血沸騰，而抒情歌〈身後〉、〈聽海〉、〈連名帶姓〉、〈剪愛〉等也沒有遺漏，屢屢讓歌迷忍不住跟著大合唱，上海體育場變成超大型KTV，阿妹聽了也忍不住感動讚嘆：「你們的聲音好美！」

▲▼張惠妹「ASMieR MAX」上海演唱會 。（圖／翻攝網路）

▲▼張惠妹在可容納8萬人的上海體育場連唱兩場 。（圖／翻攝網路）

▲▼張惠妹「ASMieR MAX」上海演唱會 。（圖／翻攝網路）

阿妹也說，其實週六唱的時候完全沒有保留體力，因此回到飯店累到癱軟，「但今天一聽到開場的聲音，完全有力氣了，你們全部都是我的充電寶！」而她唱到〈我恨我愛你〉時，還忍不住哽咽，險些掉淚。最後再以〈Yes or No〉、〈渴了〉、〈三天三夜〉等嗨歌，徹底榨乾歌迷最後一絲體力，並以安可曲〈如果你也聽說〉，為上海演唱會畫下完美句點。

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