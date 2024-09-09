初戀1句話「讓她大暈船」！陳子玄：要生5個小孩 結果被分手原因瞎爆

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄最近在YouTube頻道「你有故事嗎」分享初戀故事，她坦言就讀復興美工時，曾和學校的風雲人物交往，有次聽到對方說「不管我們分開多遠，永遠都會像101跟新光三越一樣只看得到對方」，她暈船到不行，「我要跟他生5個小孩！」

▲▼初戀的告白讓陳子玄當時暈到不行。（圖／翻攝自YouTube／你有故事嗎）



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陳子玄透露當時雖然和初戀就讀同一所學校，但其實是透過無名小站認識的。然而因為男女分班的關係，小倆口相處的時間很少，只有上學前10分鐘、下課10分鐘以及等公車回家的10分鐘，加上她家有門禁，約會時間少之又少。

但由於相處時間太少了，陳子玄決定上課裝肚子痛，再溜出去和初戀在空教室見面、一起聽MP3。無奈的是，還是被教官抓包了，她只好改到住家頂樓約會，一起聊天寫功課，維持了大約半年，「然後被我爸抓到。」

▲陳子玄和初戀想盡辦法約會。（圖／翻攝自YouTube／你有故事嗎）



爸爸以「男生都是下半身思考」的說詞勸陳子玄分手，並當面要求她的初戀不要再來、而且會打電話告知對方的父母親。儘管如此，小倆口還是沒分開，男友甚至跟她說：「不管我們分開多遠，永遠都會像101跟新光三越一樣只看得到對方。」

▲▼陳子玄爸爸要求她分手。（圖／翻攝自YouTube／你有故事嗎）



後來，雖然初戀考到南部的大學，陳子玄仍會存錢南下。不料，男方有天突然失聯，無論是打電話、留言無名小站、寫mail都沒有得到回應。直到有一天，男方才回信坦言「不想要每天都做一樣的事，因為見不到人，每天只能一直問寶貝你在幹嘛」，加上課業和家務事都很忙，便和陳子玄提了分手。

▲▼陳子玄最後被分手。（圖／翻攝自YouTube／你有故事嗎）

