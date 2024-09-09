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狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

記者田暐瑋／綜合報導

狄鶯和孫鵬帶著兒子孫安佐到日本旅行，8日晚間她開直播親自現身回應近日風波，之前孫安佐在持瓦斯火槍被捕，她直言兒子從未傷害任何人，為什麼要被酸民無止盡的攻擊，更直接嗆說：「只要他有傷害過哪一個，你站出來！我跪下來跟你們道歉！」心疼兒子被傷害謾罵，也強調孫安佐絕對不是媽寶，自己更沒有溺愛孩子。

▲狄鶯開直播嗆酸民。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲狄鶯開直播嗆酸民。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

對於孫安佐從2018年就開始遭到各界攻擊，狄鶯語氣平和但偶爾哽咽，認為好像再不出面說一點什麼，只會讓大家誤解更多，對於一些名嘴為了賺錢而在節目上亂爆料，她不滿嗆：「到底我兒子身上有傷害過誰？你們把他罵成這樣子，講白了我還真有點瞧不起他們，為了一次的通告費，講得好像我變態了我病了。」

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狄鶯表示，孫安佐從來就不是媽寶，「說我這個媽媽愛兒子愛到生病了，還說什麼我離不開我兒子，不讓他去上課幫他請假，拜託你要不要去問學校老師？我對我兒子有多狠，連他感冒我帶他去看完醫生，我8點半就把他送到學校去，把藥給老師，讓他只要繼續上課。為了幾千塊詆毀一個人，你有家教嗎？」

▲狄鶯開直播嗆酸民。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲狄鶯開直播嗆酸民。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

講到一半，狄鶯更語氣激動說：「我兒子怎麼了？我知道我兒子到底有沒有做錯事情，我知道我兒子善不善良，他不曾傷害過任何一個人，他都被傷害的，即便他（精神狀況）不清楚的時候，他也不會傷害人啊！只要他有傷害過哪一個，你站出來！我跪下來跟你們道歉，但他有嗎？沒有！但是他是不是被大家罵慘了，我不知道你是有什麼的底氣來罵我兒子，他到底傷了你什麼？」

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狄鶯, 孫鵬, 孫安佐

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