「台版堀北真希」若潼重磅加盟PLG領航猿！　首位樂天女孩「棒籃雙棲」

▲樂天女孩若潼加入領航猿啦啦隊。（圖／翻攝李若潼Tanya臉書）

圖文／CTWANT

職籃PLG球隊桃園領航猿啦啦隊8日突然宣布，迎來一位新人，她就是「台版堀北真希」樂天女孩若潼，而過去樂天女孩沒人「棒籃雙棲」，此消息一出讓粉絲非常開心。

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據悉，台灣籃球賽季開打在即，各隊啦啦隊也招兵買馬，Pilots Crew宣布續約心璇、游游、油米、可暄等人氣成員，8日更說會有一位人氣女神加盟。官方提供3個線索，「笑起來激似日本女星」、「演出草爺〈按部就班〉女主角」、「有著超甜歌聲」，有人猜她就是若潼。

▲草爺跟李若潼出席媒體見面會。（圖／CTWANT提供）

據了解，若潼有水汪汪大眼，五官非常深邃，曾被日本網站評為台灣前4大高人氣啦啦隊女孩，2019年加入樂天女孩，她畢業於表演科系，曾到韓國當過1年練習生，也發過個人單曲。

據《中時新聞網》報導，Pilots Crew總監表示，「Pilots Crew上個球季一波補強操作後，整體聲量提升，主打的空姐特色也相當明確並深受政府單位及企業喜愛，今加入若潼更能在整體風格展現上有著更大的提升，期待球迷新賽季走進球場，一起見證。」

據《東森新聞》報導，樂天女孩經紀人表示，球團在9月初決定讓女孩在棒球休賽時加盟籃球隊，能提高女孩曝光度，也能增加她們的收入。經紀人說，未來還會有數位女孩加籃球隊，不會都在同一隊。

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