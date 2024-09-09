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許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

許光漢從成功嶺離營後，被本刊目擊出現在台北市某酒吧。（圖／本刊攝影組）

▲許光漢從成功嶺離營後，被本刊目擊出現在台北市某酒吧。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

紅遍全亞洲的男神許光漢上月無預警宣布入伍，讓各地粉絲都一片哀嚎，在台中成功嶺受訓的他日前結束基礎訓練，因表現優良獲6小時榮譽假，提早在中午12點就離開營區。時報周刊CTWANT也直擊他在晚間現身台北市的酒吧，但在要離開時竟使出調虎離山之計，讓經紀人先行離開，分散媒體的注意力。

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9月6日，藉著榮譽假而提前在中午離開成功嶺的許光漢，晚間7點5分，搭乘一輛黑色賓士轎車，由經紀人及一名男性長輩陪同，抵達台北市大安區一家雞尾酒酒吧。當晚，王庭勻及章廣辰等友人前來聚會，其中還有不少是攜家帶眷的親友，7點半左右，可能因為消息曝光，酒吧放下一半鐵門，出來抽菸或是偵查的親友團及酒吧員工，都必須彎著腰進出餐廳。

章廣辰也到場，並不時走出店面巡視。（圖／本刊攝影組）

▲章廣辰也到場，並不時走出店面巡視。（圖／CTWANT提供）

或許是因為消息曝光，酒吧放下一半的鐵門，進出都需要彎腰。（圖／本刊攝影組）

▲或許是因為消息曝光，酒吧放下一半的鐵門，進出都需要彎腰。（圖／CTWANT提供）

晚間11點左右，大部分親友團都已陸續離去，許光漢、王庭勻及章廣辰等人則遲遲不見人影，次日凌晨1點出頭，兩女一男從酒吧後方的防火巷出來，男子穿著與許光漢相似，戴著帽子並刻意壓低，三人快步走向巷口的多元計程車，途中先放下一名女子，而另外兩人後來下車時，見調虎離山成功，男子禮貌地主動取下帽子示意，原來是許光漢的經紀人，一旁的女子則露出略帶得意的笑容。

凌晨時有一名神似許光漢的男子從防火巷出來。（圖／本刊攝影組）

▲凌晨時有一名神似許光漢的男子從防火巷出來。（圖／CTWANT提供）

打扮成許光漢的男子與兩名女子走向多元計程車。（圖／本刊攝影組）

▲打扮成許光漢的男子與兩名女子走向多元計程車。（圖／CTWANT提供）

許光漢入伍的話題是大家關注的焦點，因此首次休假離營吸引大批媒體到場，當時他獨自一人拿著包包走出成功嶺大門，並在經紀人引導下走向保母車，被問到有沒有想對粉絲說的話？他低調回應「謝謝關心」，之後便搭車離開。據了解他因為受訓期間與中隊成員參加替代役之歌比賽，獲得第三名的好成績，得到兩小時榮譽假，加上因內務整理優良獲4小時榮譽假，因此提早6小時離營。

發現調虎離山成功後，男子取下帽子，女子則露出笑容。（圖／本刊攝影組提供）

▲發現調虎離山成功後，男子取下帽子，女子則露出笑容。（圖／CTWANT提供）

許光漢受訓期間表現優異，獲得6小時的榮譽假。（圖／翻攝畫面）

▲許光漢受訓期間表現優異，獲得6小時的榮譽假。（圖／翻攝畫面）

成功嶺舉辦「役別甄選」後，許光漢以第一志願入選內政部社會役「公益大使團」，將會以公益大使團身分前往全國各社福機構，以歌舞、戲劇、魔術等節目巡迴演出。他的首次「放風」也在8日收假，9日便至他所選擇的服役單位接受專業訓練，13日再到南投中興新村的公益大使團服役。

許光漢入選內政部社會役「公益大使團」。（圖／翻攝自許光漢臉書）

▲許光漢入選內政部社會役「公益大使團」。（圖／翻攝自許光漢臉書）

只是依照國軍官兵強化離營教育宣教卡上所述，一般軍紀要求嚴禁涉足舞廳、酒吧（酒廊）、酒家及有女陪侍之卡拉OK餐廳、KTV、色情理髮廳、茶室、咖啡廳與賭博性電玩等不法及易肇生危安事件之場所。雖然許光漢當天去的是屬於朋友私人包場聚會，但場地仍是在歐式酒吧進行，甚至還有不少親朋好友帶著未成年小孩進入該處，似乎都讓他走在軍紀與違法邊緣，只能說「國民老公」的一舉一動都備受矚目，每一步都不得不小心謹慎才行。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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