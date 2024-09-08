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孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人狄鶯與老公孫鵬帶兒子孫安佐到日本旅行，8日曬出旅遊照，有粉絲祝福，留言串也湧入不少負面留言，而她不忍反擊了！

▲▼狄鶯一家人日本旅遊。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

▲狄鶯一家人日本旅遊。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

照片中，狄鶯穿著白色背心和粉紅色上衣，也比出了YA手勢，面帶笑容。老公孫鵬負責自拍，戴白色棒球帽、穿著鮮黃色T恤又背著包包。孫安佐穿著紅色T恤搭短褲，也與眾人一起比YA手勢。她也分享與老公居酒屋吃美食，以及在飯店房間欣賞風景的美照，每張照片都洋溢燦爛笑容。

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▲▼狄鶯一家人日本旅遊。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

▲▼狄鶯一家人日本旅遊。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

▲狄鶯旅遊照洋溢著燦爛笑容。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

狄鶯PO文引用股神巴菲特演講的故事，最後提及「愛我的人，跟我愛的人，全家出國玩狄姐很快樂唷！」然而部分網友留言批評「看好妳兒子吧」、「什麼時候全家和韓森開戰，現在是要解鎖丟臉丟到別的國家嗎」，更有人說「光會PO這些也什麼用，出來面對說說你寶貝怎麼兒子以後在社會上發生問題你怎麼處理？」對此她直接回應：「請問他到底傷害誰！」

▲▼狄鶯一家人日本旅遊。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

▲狄鶯回應網友。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

另一派粉絲祝福狄鶯「一家人能在一起旅遊，去那都是幸福快樂的，旅途愉快」、「看到酸民跳過讓過，開心的全家旅遊」、「兒子越來越帥了，有了陪伴者，兒子會越來越棒的，因為安全感跟愛」。狄鶯也感激回應「謝謝你」。

▲▼狄鶯一家人日本旅遊。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

▲也有網友祝福狄鶯旅途愉快。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

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狄鶯, 孫鵬, 孫安佐

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