「美女主播」張若妤女兒得腸病毒！　心疼曝病況：超級折磨

記者王靖淳／綜合報導

「美女主播」張若妤結婚後育有兩個女兒，平時除了會透過社群記錄生活之外，同時也不吝嗇分享親子生活。今（7）日她就發文透露，大女兒最近得腸病毒，反覆發高燒又不吃不喝，甚至喉嚨痛到不斷尖叫、大哭。為此，張若妤感到心疼，同時也直言：「腸病毒真的是家長們的惡夢！照顧病童實在超級折磨。」

▲張若妤發文透露大女兒腸病毒。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播張若妤）

張若妤表示，由於大女兒感染腸病毒，因此托嬰中心被迫停課7日，加上家中還有一名新生兒，醫生特別提醒他們，若小女兒不幸感染，可能需要送進新生兒加護病房（NICU）。為了防止病毒傳播，張若妤與老公各自照顧一個孩子，分開隔離7天，同時還要面對多到滿出來，卻無法暫停的待辦事項，讓她感到身心俱疲。

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張若妤指出，最近正值腸病毒高峰期，單週就診人數突破1.5萬，身邊許多朋友的孩子也受波及，家長們紛紛表示快崩潰。她提到，腸病毒的症狀，包含口腔、手掌和腳掌出現水泡與潰瘍，同時伴隨發燒、嘔吐等狀況，病程約需7至10天才能逐漸恢復，有極少數患者病情會惡化，甚至有致死風險。

▲張若妤認為腸病毒是家長們的惡夢。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播張若妤）

最後，張若妤感嘆這段日子充滿挑戰，尤其當孩子反覆發高燒、喉嚨痛到尖叫哭鬧，令父母心痛萬分。幸運的是，經過一段艱難的隔離和治療，孩子的病情終於好轉，張若妤感激全家成功度過這場戰役，並打趣表示：「這值得幾杯Mommy Juice來慶功」，來犒賞自己這段時間的辛苦。