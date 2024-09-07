網紅遭傳「小三上位」介入黃曉明婚姻！怒提告23人　陸知名狗仔曝真相

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明與Angelababy在2022年結束6年婚姻，離婚後同年與網紅葉珂傳出交往，兩人多次被目擊一同出遊或約會，甚至一度被懷疑是「小三上位」，雙方至今未對外作出正式回應。近日，中國知名狗仔劉大錘在直播中談論此事，直接表明二人是「正常戀愛關係」，對葉珂是的小三傳聞進行了澄清。

▲葉珂、黃曉明傳出緋聞2年，始終未做出正面回應。（圖／翻攝自微博、黃曉明官方微博）

黃曉明自從2022年與Angelababy宣布離婚後，隨即便傳出與葉珂熱戀的消息。由於這段戀情緊隨離婚後曝光，外界開始揣測葉珂是否為第三者，介入了黃曉明與Angelababy的婚姻。對此，狗仔劉大錘近日在直播中強調：「兩人是正常的戀愛關係。」提到兩人關係非常融洽，常常一起外出或探班，互動很甜蜜，沒有任何不當行為。

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▲劉大錘替葉珂澄清。（圖／翻攝自微博）

事實上，此前葉珂也在她的直播中作出回應，否認自己是小三。她表示：「如果你們是我，誰會敢去當這樣的第三者？」強調自己不會做損害自尊的事，並揚言要對23名造謠網友提起訴訟，且所有賠償款項將會捐出。她強調自己即使不談戀愛也能過得很愉快，根本無需通過破壞別人家庭來獲取任何利益。