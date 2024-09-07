啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

記者潘慧中／綜合報導

《同學來了》最近邀請巫苡萱、短今、艾融、秀秀子、瑟七等啦啦隊女孩上節目，討論到髮型時，其中留著妹妹頭的短今、艾融和瑟七突然被要求掀起瀏海，難得一見的樣貌意外在鏡頭前展露。

▲瑟七、艾融和短今突然被cue掀瀏海。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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統一獅啦啦隊UniGirls成員、有「南台灣最頂啦啦隊」封號的瑟七打前鋒，率先掀起短瀏海。原本有些沒自信，但現場所有人反過來誇讚她看起來臉更小了。李明川老師則表示由於她屬於蛋臉，留瀏海反而能「把特色露出來」。

▲▼瑟七難得掀瀏海。（圖／翻攝自YouTube／同學來了、Instagram／__seul777 ）



鮮少向上掀瀏海的艾融也直接露額頭，天然的美人尖備受讚美，「是另外一個人！」有趣的是輪到短今時，現場所有人突然一秒安靜，李明川老師還連忙出聲勸：「快拿下來啦！妳不能！」

▲艾融秀出美人尖。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



短今忍不住嬌嗔喊「超過分」，主持人阿Ken則趕緊解釋是因為已經找不到形容詞：「只能說福氣了。」李明川還接著說，「一撥開就是年齡感有出來，以為是短今媽媽來了。」

▲短今一掀起瀏海，全場安靜，李明川還勸她快點放下瀏海。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）