海產同框緋聞女星「別愛我沒結果」！　夏乙薇搞笑轉發：人生因你變黑白

記者王靖淳／綜合報導

藝人海產（劉威廷）自節目《大學生了沒》發跡，他在去年11月被拍到夜會同門女藝人夏乙薇，雙方在爆出緋聞後，事後也在節目上極力澄清，兩人的互動受到外界關注。海產今（6）日在IG限動PO出彼此上節目錄影的合照，寫下「別愛我，沒結果」等內容，夏乙薇也搞笑轉發，表示自己的人生因對方而變黑白，貼文曝光後，再度掀起討論。

▲海產與夏乙薇去年11月傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

透過海產分享的合照可見到，他身穿綠色上衣，搭配一條項鍊，表情顯得輕鬆，展現出隨和的模樣。一旁的女星夏乙薇則身穿黑色無袖上衣和白色長褲，露出眉頭微皺的表情，似乎對海產感到困惑或不悅。她擺出雙手抱胸且略帶不耐的動作，同時也在轉發照片後搞笑表示，感謝海產勇敢表達心聲，並誠實面對自己。

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▲海產分享與夏乙薇錄影的合照。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

夏乙薇直言，海產終於肯面對自己，也讓她有了深刻的感觸，「謝謝海產說出我的心聲，你終於肯誠實，勇敢面對自己了。」同時也表示，自己的表情和穿著已經清楚傳遞她的心情，因為受到對方的影響，她形容自己的人生變得像「黑白」一般，彷彿少了色彩和生氣。兩人一來一往搞笑的互動，再度受到網友討論。