謝忻「已經簽了器官捐贈同意書」！突提後事規劃：要不要告訴男友

記者潘慧中／綜合報導

謝忻儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她6日便在社群網站透露，最近浮現一個念頭，那就是要不要直接告訴男友「我已經簽了器官捐贈同意書」一事。

▲謝忻分享心情。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）



謝忻透露，男友半年前送給她一台體重機，半年後，男友又送了一個精美的鐘，這讓她不禁心想「他會不會接下來要送我鞋子然後傘然後我就死掉了⋯⋯⋯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝忻最近收到男友禮物有感而發。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）



於是，謝忻心想是否應該直接告訴男友，她其實已經簽了器官捐贈同意書，並且希望將來以樹葬或花葬的方式處理後事，「我家裡有後院啦，撒在我家後院就可以了。」

▲▼謝忻與粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram、Threads／xiexin1127）



看到有粉絲建議等到結婚再說比較好，謝忻則表示雖然尚未和男友提及此事，但是「我已經跟家裡小孩講過了」，間接窺見她對於後事的看法。

謝忻Threads全文：

半年前男友送了我體重機。

半年後他送了我一顆很漂亮的-鐘。

/

他送我的時候我心裡想：

接下來應該就是傘跟鞋了。

/

然後我又想：

我要不要直接告訴他我已經簽了器官捐贈同意書並且希望可以樹葬或花葬這件事。