陸當紅小生遭指控家暴火速發聲否認！　狗仔嗆「愚蠢」：要被打臉了

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黃軒遭指控家暴火速發聲否認！　狗仔不屑嗆：要被打臉了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃軒曾演出《風起洛陽》、《羋月傳》、《親愛的翻譯官》等人氣作品，演技與外貌都受到肯定。近日有狗仔報料「當紅小生H家暴」，他遭影射是事件主角，對此，工作室5日下午嚴正發出聲明澄清並揚言喊告，然而，狗仔對於工作室的聲明不屑一顧，甚至發文嗆「愚蠢的公關手段」。

▲狗仔稱黃軒工作室的聲明即將被打臉。（圖／翻攝自微博）

▲黃軒工作室反駁爆料。（圖／翻攝自黃軒工作室微博）

放出爆料的狗仔在黃軒工作室發出聲明後，緊接著發文嗆「工作室要被打臉了！這是一種很愚蠢的公關手段！」似乎手中握有爆料的證據，卻遲遲不放出來，這也讓廣大的網友感到不耐煩，紛紛留言批評「有實錘就放，別機歪，況且人家是老生，不是小生」、「沒有賣出好價錢，急眼兒了」、「沒實錘的爆料都叫誹謗吧？」、「現在的狗仔一點意思都沒有」。

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▲狗仔稱黃軒工作室的聲明即將被打臉。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔稱工作室的聲明即將被打臉。（圖／翻攝自微博）

此前，狗仔爆料稱「某H姓當紅小生」出身背景不好，是靠著妻子幫助才走紅，然而走紅後卻翻臉不認人，對家人施暴，甚至封鎖妻子的通訊方式，爆料內容還稱「這個人表面看著文靜，沒有威脅，實際上是家暴能手，而且還因為打架被公安機關關押」。消息在網路上瘋傳，不少人根據線索猜測是黃軒，逼得工作室趕緊發聲澄清。

►《羋月傳》黃軒遭影射家暴！ 工作室硬起來喊告：惡意捏造、誹謗

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