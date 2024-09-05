《羋月傳》黃軒遭影射家暴！ 工作室硬起來喊告：惡意捏造、誹謗

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃軒現年39歲，擁有帥氣外表以及精湛演技，曾演出《風起洛陽》、《羋月傳》、《親愛的翻譯官》等人氣作品。近日網路上盛傳「當紅小生H家暴」事件，他遭影射是事件主角，對此，工作室稍早嚴正發出聲明澄清。

▲黃軒方否認家暴。（圖／翻攝自黃軒工作室微博）

黃軒工作室5日發出正式聲明，表示「近日，有不明身份者於社交平台利用黃軒先生的形象剪影，進行惡意捏造與誹謗，公然散佈不實言論，此行為已嚴重侵害了黃軒先生的名譽權」，強調面對謠言傳播，公司會採取零容忍態度，密切關注一切動態，並且透過法律途徑追究責任，不讓黃軒的形象與名譽遭受損害。

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▲黃軒工作室發布聲明。（圖／翻攝自黃軒工作室微博）

此前，網路上傳出爆料，某H姓當紅小生，出身背景不好，是靠著妻子幫助才走紅，然而走紅後卻翻臉不認人，對家人施暴，甚至封鎖妻子的通訊方式，爆料內容還稱「這個人表面看著文靜，沒有威脅，實際上是家暴能手，而且還因為打架被公安機關關押」。消息在網路上瘋傳，不少人根據線索猜測是黃軒，逼得工作室趕緊發聲澄清。

黃軒工作室聲明全文如下：

嚴正聲明

近日，有不明身份者於社交平台利用黃軒先生的形象剪影進行惡意捏造與誹謗，公然散佈不實言論，此行為已嚴重侵害了黃軒先生的名譽權。

對於此類不實消息的持續傳播，我方將採取零容忍態度，會密切關注並保留通過法律途徑追究相關責任方法律責任的權利，堅決維護黃軒先生的公眾形象及名譽權不受任何侵害。

我們呼籲廣大網友及媒體朋友，共同維護網路健康環境，不信謠、不傳謠，共同抵制網路謠言的滋生與傳播。