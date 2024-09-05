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歐陽娜娜「害怕結婚生子」！　閨蜜當媽後時間全給家庭：挺難受的

記者張筱涵／綜合報導

歐陽娜娜近日在訪談中分享了自己的心情變化，她表示，看著閨蜜從單身到有男友，再到結婚生子，雖然不能說吃醋，但心中有種莫名的難受。她觀察到，閨蜜在成為母親後，所有的時間幾乎都投注在家庭上，甚至連自我時間都少之又少。

▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／季風號蘇打）▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／季風號蘇打）

▲歐陽娜娜坦承閨蜜當媽後重心都在家庭上，心情多少有難受。（圖／翻攝自微博／季風號蘇打）

歐陽娜娜在《是好朋友的周末2024》中，和柳岩、趙小棠聚餐談話的過程中，提到身邊好友結婚後，因為要將全部的時間放在家庭和孩子上，就會變得很少時間能夠陪伴朋友：「我作為閨蜜也不能說吃醋，但是會挺難受的。」

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尤其，歐陽娜娜見證朋友從懷孕、肚子變大到生產，而且對方還會孕吐，看在眼全是心疼，也明白媽媽將自己生下有多辛苦，但想到未來自己有可能也要經歷，坦承其實有些害怕。

▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／季風號蘇打）▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／季風號蘇打）

▲歐陽娜娜坦承害怕結婚生子。（圖／翻攝自微博／季風號蘇打）

柳岩聽了以後也很有感，直呼「她會把大部分的時間給孩子，她連給自己的時間都不太夠了，她很難再給閨蜜」。她們之間的對談也引起女性網友共鳴，「我也是對結婚生子有種恐懼感」、「原來明星也會恐婚」、「這就是來自身邊人對自己的影響」、「基本上有了孩子，人生就不是自己的了」。

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