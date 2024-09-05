愛妻懷胎9個月引產…鳳小岳露面回應　「失去寶寶」第一反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們，如何延續人生價值並重新面對自我與周遭事物。今（5）日5名主演一起出席首映記者會，其中鳳小岳談及愛妻懷孕9個月卻面臨引產困難，也正面回應了自己的心情。

▲《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演。（圖／果陀娛樂提供）

鳳小岳去年推出個人首張創作專輯《柒》，當時談到發片的契機，他僅表示「不想留下遺憾」；不過在參演節目《披荊斬棘4》時，他終於吐露心聲，透露妻子當時懷胎9個月，卻因寶寶腎臟問題不幸引產，今（5）日他被問及此事，先是說道「當下心情就是學習到要把握當下、珍惜生命」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《人生清理員》舉辦首映記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

接著，鳳小岳進一步表示，經歷失去寶寶的痛苦後，剛好接演《人生清理員》，在面臨生死的問題時，體悟到人生中會遇到許多不如意，但自己慢慢學會「不要抱怨，既然自己還活著，就好好地活著」，透露過去的自己私底下很厭世，在演這部戲的時候「有被療癒到」，且花了很長的時間在處理內心缺失的一塊。

▲鳳小岳談及愛妻引產的心情。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，鳳小岳也表示「因為那件事給我很大的動力」，感謝自己接了《人生清理員》這部劇，低著頭說道「一切的失去，好像都是為了開啟另一個大門，讓自己繼續走下去」，更強調「這次演這個角色是修行」，吐露了失去寶寶的心情。