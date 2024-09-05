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兩代台灣歌仔戲國寶齊聚！　79歲楊麗花「氣勢依舊」近況曝

記者張筱涵／綜合報導

文化局長蔡詩萍近日有幸拜訪了兩位台灣歌仔戲的國寶級明星，楊麗花與陳亞蘭。他驚喜地發現，楊麗花依舊保持著舞台上的風采，而陳亞蘭也以恩師在旁的細膩貼心，與眾人互動，兩人的風采依然動人。

▲▼楊麗花,陳亞蘭。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡詩萍）

▲蔡詩萍去拜訪楊麗花，左為楊麗花徒弟陳亞蘭。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡詩萍）

蔡詩萍感慨萬分地說，這兩位師徒的存在，為台灣歌仔戲的歷史留下了最輝煌的一頁，他們的堅持與風範，象徵著台灣歌仔戲數十年的發展。當他將照片傳給母親後，母親看到楊麗花和陳亞蘭的照片，開心不已。

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這兩位歌仔戲明星的存在，讓蔡詩萍的母親回憶起了數十年前，邊做家務邊看電視歌仔戲的時光。那時的蔡媽媽，年輕而充滿活力，每每看到電視上的歌仔戲，都會深深地被感動。

▲▼楊麗花,陳亞蘭。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡詩萍）

▲蔡詩萍感謝楊麗花在歌仔戲的耕耘。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡詩萍）

蔡詩萍感謝楊麗花和陳亞蘭，因為楊麗花和陳亞蘭不僅僅是傳承了台灣在地的歌仔戲，更是代表著許多人在電視歌仔戲中得到的日常安撫與生活的寄託：「人都會老，但努力過的青春，開出一片繁花！」

【蔡詩萍臉書全文】

一個時間，拜訪兩代台灣歌仔戲的國寶明星，豈不快哉！
楊麗花神采奕奕，舉手投足，仍是舞台上亮眼的丰采，在她身旁的陳亞蘭，儘管處處以恩師在旁的細膩貼心，與我們互動，但依舊神韻動人。
我只能說，啊，這兩位師徒，傳承形塑了台灣歌仔戲最輝煌的一頁歷史，兩位並排，屹立出台灣歌仔戲數十年的某種風範與堅持。
我把照片傳給老媽，她可開心了！
楊麗花與陳亞蘭呢！
我老媽肯定又回到數十年前，她在電視機前，一邊揀菜，修補衣褲，一邊噙淚看電視歌仔戲的時光，那時她還好年輕啊！年輕到，追打我，一點問題都沒有！
感謝楊麗花，感謝陳亞蘭，傳承的，不僅僅是台灣在地的歌仔戲，甚且是，好幾代人，在電視歌仔戲裡，得到的日常安撫與生活的寄託。
人都會老，但努力過的青春，開出一片繁花！

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