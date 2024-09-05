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汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

記者許逸群／台北報導

藝人汪建民罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至頸椎後，開始長時間的電療跟化療，不菸不酒的他起初是背突如其來疼痛，以為是長時間運動、拍戲累積的後遺症，直到雙手又麻又痛，檢查後才知道罹癌，而且癌細胞擴散至頸椎最後一節、脊椎第一節中間的軟骨完全被癌細胞侵蝕。

▲▼汪建民。（圖／和展影視提供）

▲汪建民肺腺癌4期正在持續治療中。（圖／和展影視提供）

汪建民日前錄《震震有詞》透露，他在醫師建議下開始接受電療與化療，「原本要進行80次的電療，完成65次時醫師告訴我可以停止了，維持追蹤就好。」腫瘤已從9公分縮小到3公分。化療過程順利，但他其實一度完全無法進食，僅靠營養品支撐，甚至眼窩凹陷身體變形，「剛開始化療第3次、第4次時，曾在心裡向老天爺喊話，『拜託你把我帶走』，不要讓我面對這些。」

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▲▼汪建民。（圖／和展影視提供）

▲汪建民在化療過程中掉髮。（圖／和展影視提供）

回想第一次聽到醫生告知罹癌時「很鎮靜！」他哽咽地說：「媽媽淋巴癌末期，我一路陪著媽媽照顧她，經歷掉頭髮、心情不好、憂鬱症到失智，是她幫我提前做功課，我才能那麼鎮定，如果沒有經歷過可能也無法接受。」長期抗癌一路辛苦，汪建民也希望，親友不要一直追問他的身體狀況，免得背負太多壓力，只要跟他說一聲「加油」就好。

主持人謝震武跟汪建民聊及《台灣靈異事件》時期，一部戲拍了6年下來收入豐厚。汪建民，當時戲裡每一件西裝襯衫都是他自費購買精品，也買了許多名表，「我當時真的很混蛋犯很大的錯，就是沒有想過好好存錢買房。」犯的第二個錯是通告跟其他工作沒有銜接上，造成收入空窗期，為了支付房租、生活費去跟地下錢莊借錢，在可怕的利息滾動下，讓他負債上千萬。

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